Séisme au Tibet (Chine) : aucune victime vietnamienne n'est signalée

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, tenue dans l'après-midi du 9 janvier à Hanoï, répondant à la question d'un journaliste sur la présence ou non de citoyens vietnamiens lors du récent puissant séisme au Tibet (Chine), la porte-parole du ministère Pham Thu Hang a déclaré que, selon les dernières informations de l'ambassade du Vietnam en Chine, un séisme de magnitude 6,8 s'était produit le 7 janvier à Dingri, ville de Shigatse, au Tibet, faisant des centaines de morts et de blessés.

L'ambassade du Vietnam en Chine travaille avec les autorités locales pour saisir la situation, vérifier les informations sur les citoyens vietnamiens et prendre les mesures de soutien. Cependant, jusqu'à présent, aucune victime vietnamienne n'est signalée lors de ce séisme meurtrier.

L'ambassade du Vietnam continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour suivre de près la situation et préparer des plans de soutien et de protection au cas où des citoyens vietnamiens seraient touchés.

Les citoyens vietnamiens ayant besoin d'une assistance urgente sont priés de contacter la hotline de protection des citoyens du ministère des Affaires étrangères ou la hotline de protection des citoyens de l'ambassade du Vietnam en Chine.

Lors de la conférence de presse, la porte-parole Pham Thu Hang a répondu aux questions des journalistes concernant le récent naufrage du ferry dans les eaux à l'ouest de la ville de Seosan-si, province sud-coréenne de Chungcheongnam-do.

Elle a déclaré que le 30 décembre 2024, un ferry avait chaviré dans les eaux à l'ouest de la ville de Seosan-si, tuant de nombreuses personnes, dont un citoyen vietnamien.

Immédiatement après avoir reçu l'information, l'ambassade du Vietnam en République de Corée s'est coordonnée étroitement avec les autorités locales, une entreprise d’envoi de travailleurs concernée et a informé la famille de la victime, tout en soutenant les procédures funéraires.

L'ambassade du Vietnam travaille en étroite collaboration avec les autorités locales dans le processus de recherche, de sauvetage, d'enquête et de clarification de l'incident, et est prête à prendre des mesures de soutien pour garantir les droits et les intérêts légitimes du citoyen vietnamien.

VNA/CVN