Trân Thanh Mân reçoit l'ambassadeur de Cuba au Vietnam

>> Déclaration commune Vietnam - Cuba

>> La visite du leader vietnamien marque une nouvelle étape dans les liens Vietnam - Cuba

>> 64e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cuba

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a déclaré que, conformément aux directives du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, les ministères vietnamiens de l'Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et du Développement rural soutenaient Cuba dans le développement de l'énergie solaire, la production agricole ; les ministères des Sciences et des Technologies, de l’Éducation et de la Formation et de la Santé renforçaient les échanges d’expériences avec Cuba.

Lors de la réception, le plus haut législateur vietnamien a émis son espoir qu'en 2025, les hauts dirigeants et tous les niveaux des deux pays multiplieraient les visites, les échanges et l'apprentissage des expériences mutuels.

À cette occasion, l'ambassadeur cubain a respectueusement transmis les salutations du Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, du général Raúl Castro et du président de l'AN du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández au président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân.

L'ambassadeur cubain a souligné que les relations entre le Vietnam et Cuba se trouvaient dans une période de développement global et durable. Il a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien à Cuba dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il a informé qu'avec le soutien du Vietnam, Cuba mettait en œuvre un nouveau modèle de coopération en matière de production agricole, en particulier la riziculture.

Trân Thanh Mân et Rogelio Polanco Fuentes ont souligné qu'en 2024, les deux pays avaient tenu la première réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba pour mettre en œuvre le protocole de coopération entre les organes législatifs des deux pays. Ils ont convenu de se coordonner pour organiser la deuxième réunion de ce Comité au Vietnam en 2025.

Soulignant que 2025 est l’'Année de l'amitié Vietnam - Cuba", année où les deux pays célèbrent le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (2 décembre). 2025 est également l'année de la célébration de nombreux événements importants au Vietnam. Il s’agit d’une bonne opportunité de renforcer la relation spéciale et la solidarité fraternelle entre le Vietnam et Cuba, ont affirmé les deux dirigeants.

VNA/CVN