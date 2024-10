Vietnam et France visent un partenariat stratégique à une nouvelle hauteur

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties continuent de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux et que la France rétablisse bientôt le Groupe d'amitié parlementaire Vietnam - France.

La présidente de l'Assemblée nationale française a exprimé son admiration pour les grandes réalisations économiques et sociales du Vietnam ces derniers temps, en particulier pour ses efforts visant à harmoniser le développement socio-économique et la protection de l'environnement. Elle a reconnu qu'il était nécessaire de continuer à renforcer la solidarité et la coopération bilatérales et multilatérales via tous les canaux, y compris entre les organes législatifs.

Les deux dirigeants ont affirmé qu'ils valorisaient et approfondissaient toujours le partenariat stratégique, convenant de porter le cadre de partenariat stratégique Vietnam - France à une nouvelle hauteur. Ils ont convenu de promouvoir la coopération et l’échange de délégations entre les Assemblées nationales des deux pays pour échanger des expériences et améliorer leur performance, tout en se coordonnant et en se soutenant mutuellement dans les forums interparlementaires régionaux et mondiaux.

En matière économique, Tô Lâm a appelé l'Assemblée nationale française à achever bientôt la ratification de l'accord sur la protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), à encourager la Commission européenne (CE) à supprimer prochainement le "carton jaune" pour les produits de la mer vietnamiens afin d'assurer les moyens de subsistance de milliers de pêcheurs vietnamiens et de répondre aux besoins des consommateurs français.

Yaël Braun-Pivet a reconnu les propositions dirigeant vietnamien, appréciant les efforts du Vietnam pour développer une pêche durable. Elle s’est engagée à continuer à soutenir le Vietnam dans son adaptation au changement climatique, notamment dans les domaines de la finance, de la technologie, de la formation des ressources humaines et du développement politique, dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat pour la transition énergétique.

Les deux parties ont estimé que la coopération décentralisée était un domaine typique et caractéristique des relations entre le Vietnam et la France. Elles ont convenu de créer des conditions favorables pour que les ressortissants dans l'autre pays puissent s'intégrer avec succès à la société locale et contribuer au développement socio-économique et à la diversité culturelle des deux pays.

Les deux parties ont insisté sur la garantie de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation, de l'aviation, soulignant la nécessité de résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À cette occasion, la présidente de l'Assemblée nationale française a invité son homologue vietnamien, Trân Thanh Mân, à assister à la Session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie en juillet 2025.

VNA/CVN