Tô Lâm et Emmanuel Macron rencontrent la presse

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm et le président français Emmanuel Macron ont tenu, le 7 octobre à Paris, une conférence de presse conjointe avant leur entretien.

Le président français a affirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Vietnam, en mettant l'accent sur l'intensification de la coopération entre les entreprises des deux nations.

Il a souligné que le gouvernement français était disposé à créer des conditions propices pour saluer l’arrivée des investisseurs vietnamiens et à soutenir le Vietnam dans la réalisation efficace de ses projets. Selon lui, au-delà de la coopération économique, la France accorde de l’importance à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, ainsi que de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel.

Emmanuel Macron a également déclaré que le gouvernement français était toujours prêt à collaborer avec le Vietnam pour soutenir le développement culturel et les échanges culturels. Il a également salué les engagements du Vietnam en matière d'énergie et apprécié ses efforts dans la mise en œuvre de politiques d'adaptation au changement climatique.

Estimant que la visite du dirigeant vietnamien contribuerait au renforcement des relations entre la France et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), il a affirmé la position importante de l'ASEAN pour la stabilité et la paix régionales, ajoutant que la France accordait une importance particulière à ses relations avec ce bloc régional.

De son côté, le secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien Tô Lâm a mis en exergue les progrès significatifs des relations bilatérales dans tous les domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a plus d'un demi-siècle et du partenariat stratégique il y a une décennie.

Il a réaffirmé la position importante de la France dans la politique étrangère du Vietnam, soulignant son rôle et sa position au sein de la Francophonie et sur la scène internationale.

Il a insisté sur la nécessité de porter les relations Vietnam - France à une nouvelle hauteur, faisant de la France le premier pays de l'Union européenne à établir une relation nouvelle et intégrale avec le Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a exprimé son espoir que son entretien avec le président français permettrait de discuter des orientations et des mesures stratégiques dans cinq domaines clés en vue de porter les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur.

Ces cinq domaines clés comprennent l’intensification de la coopération politique aux niveaux bilatéral et multilatéral, le renforcement de la confiance politique mutuelle en approfondissant la coopération en matière de défense et de sécurité, le renforcement des partenariats économiques pour stimuler les échanges commerciaux et l'innovation, le resserrement de la coopération en faveur du développement durable et résilient en vue d’un équilibre entre le développement socio-économique et la protection de l'environnement, et la poursuite des échanges interpersonnels.

Le dirigeant Tô Lâm s’est déclaré convaincu que, grâce à la détermination des dirigeants et des peuples des deux pays, les relations Vietnam - France connaîtraient un essor continu. La France pourrait participer activement et profondément dans "une nouvelle ère de progrès pour le peuple vietnamien".

Dès la conférence de presse, Tô Lâm et Emmanuel Macron ont assisté à la cérémonie de signature de deux accords de coopération entre le Vietnam et la France, à savoir un accord de coopération éducative entre les gouvernements vietnamien et français et un contrat de fourniture de moteurs et de services de maintenance pour 200 avions à fuselage étroit entre la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet, Safran et CFM International.

