Petrovietnam accélère la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận 2

Suite à l’approbation par l’Assemblée nationale, le 19 février, d’une Résolution sur les mécanismes et politiques spécifiques pour le projet d'énergie nucléaire de Ninh Thuân, le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam) prend des mesures décisives pour mettre en œuvre le projet de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 2.

Avec un calendrier ambitieux visant une mise en service d’ici 2030, ou au plus tard en 2031, le projet fait face à des défis majeurs et nécessite une approche de gestion plus flexible et accélérée.

Photo : VGP/CVN

Le professeur associé Ngô Tri Long, ancien directeur de l’Institut de recherche sur les prix et les marchés du ministère des Finances, a souligné que l’approbation de mécanismes et de politiques spéciaux facilitera grandement le travail des développeurs du projet.

En particulier, ces mécanismes permettent des négociations simultanées avec des partenaires internationaux pour la coopération en matière de construction et les accords de crédit, réduisant ainsi les délais et évitant les retards liés aux lourdeurs administratives. Cette flexibilité contribuera à raccourcir la durée de construction et à accélérer la mise en exploitation de la centrale, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, la simplification des procédures contractuelles pour les appels d'offres critiques optimisera le temps et réduira la complexité, a-t-il ajouté. Il a également souligné que la possibilité pour Petrovietnam de lever des fonds auprès de multiples sources, sans nécessité d’approbation ou de garantie d’actifs, constitue un avantage considérable. En outre, l’exemption des banques nationales des limites de crédit lorsqu’elles financent le projet est un levier essentiel, garantissant un flux de capitaux stable pour son exécution.

L’expert en énergie Nguyên Thanh Son, de l’Université d’électricité, a quant à lui rappelé que les projets nucléaires à travers le monde connaissent fréquemment des dépassements de coûts lors de leur construction. Avec un investissement estimé à 12 milliards de dollars pour la construction d’une centrale nucléaire, il existe également des coûts d’exploitation imprévisibles, tels que ceux liés au combustible nucléaire, aux réserves d’uranium et à la gestion des déchets.

Il a insisté sur la nécessité de garanties globales soutenues par le gouvernement afin de rassurer les investisseurs.

Partageant cet avis, Ngô Tri Long a ajouté que la création de fonds d’urgence pour faire face aux défis imprévus ainsi que la mise en place de contrats d’achat d’électricité stables à long terme constituent des solutions clés pour assurer l’exploitation efficace de la centrale nucléaire.

Tran Quang Dung, secrétaire adjoint permanent du comité du Parti de Petrovietnam, a déclaré qu’après que le Premier ministre a désigné le groupe comme investisseur principal du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận 2, Petrovietnam a rapidement pris des mesures concrètes.

Photo : VNA/CVN

Le groupe a soumis un rapport au ministère de l’Industrie et du Commerce sur les mécanismes spéciaux relatifs aux procédures d’investissement, à la sélection des entrepreneurs, aux ressources humaines, au financement et aux normes de sécurité nucléaire.

Un comité de pilotage a été mis en place pour superviser les préparatifs du projet. Petrovietnam a également collaboré avec les autorités provinciales de Ninh Thuận pour convenir des mesures de défrichement des terres prévues pour 2025 et a intégré le projet dans la planification de l’utilisation des terres de la province.

En parallèle, pour anticiper les besoins en main-d’œuvre de la centrale, Petrovietnam a demandé à ses filiales d’affecter du personnel au projet et a commencé à recevoir les documents techniques d’EVN (Électricité du Vietnam) pour examen. À la mi-février, l’entreprise a organisé un séminaire spécialisé sur l’énergie nucléaire afin de recueillir les avis d’experts sur les questions techniques et politiques.

Selon Lê Manh Hùng, président de Petrovietnam, la centrale nucléaire de Ninh Thuận 2 représente non seulement une mission stratégique confiée par le Parti et l’État, mais aussi un honneur pour Petrovietnam, en phase avec son objectif de devenir une puissance énergétique et industrielle nationale. Compte tenu de l’urgence de mettre la centrale en service d’ici 2030 ou 2031, le projet constitue un défi majeur, nécessitant une gestion plus agile et réactive pour respecter les délais, a-t-il affirmé.

Selon les prévisions, les centrales nucléaires de Ninh Thuận 1 et 2 comprendront chacune deux réacteurs d’une capacité de 1.200 MW.

VNA/CVN