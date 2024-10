Petrovietnam et Gazpromviet collaborent étroitement

Gazpromviet, créée en 2009 à la suite d’un accord signé le 23 mai 2008 entre GAZPROM (GZP) et Petrovietnam, a depuis mené plusieurs travaux d’exploration géologique ainsi que des études et conceptions de projets d’exploitation. Ces initiatives visent à évaluer la rentabilité des investissements dans les gisements de pétrole, de gaz et de condensat, notamment ceux de Nagumanov à Orenbourg et de Nord Purov à Yamalo-Nenets, en Russie. Lors de cette réunion, Lê Xuân Huyên, vice-directeur général de Petrovietnam, a remercié les dirigeants de Gazpromviet pour leur engagement et a souligné les efforts déployés pour surmonter les difficultés rencontrées. Il a également salué les propositions de solutions optimales et de politiques incitatives soumises au gouvernement fédéral russe pour garantir la continuité du projet.

Xuân Phuong/CVN