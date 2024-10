Création de la compagnie de formation et de test de conduite électrique VINDT

>> Ouvrir une chaine d’usine de service de véhicules électriques à l’échelle nationale

Ce service vise non seulement à populariser les compétences de conduite automobile auprès d’un large public, mais aussi à offrir des opportunités de formation sur l'utilisation des véhicules électriques intelligents, soutenant ainsi la transition vers des transports plus verts au Vietnam.

VinDT propose des cours d’apprentissage et d’examen du permis de conduire exclusivement avec des véhicules électriques VinFast. L'objectif est de devenir la première et la plus grande institution de formation à la conduite électrique au Vietnam, avec un réseau prévu pouvant aller jusqu’à 20 établissements à travers le pays.

En utilisant des véhicules 100% électriques VinFast pour la formation, VinDT permet aux étudiants de découvrir des véhicules intelligents, modernes et respectueux de l’environnement dès le début de leur apprentissage. Les apprenants acquerront des connaissances et des compétences essentielles sur les véhicules électriques, comprenant ainsi les avantages indéniables de ces derniers par rapport aux voitures à essence ou diesel. Ce processus leur permettra de prendre l’habitude d’utiliser des véhicules électriques pour leurs déplacements, contribuant ainsi à la transition écologique du pays.

Avec une infrastructure moderne, une équipe d'enseignants dévoués et une flotte de véhicules de haute qualité, VinDT contribuera à rendre le début du parcours de « "l'automobilisation" du peuple vietnamien plus simple et plus facile. De plus, le programme de formation accessible de VinDT vise à démocratiser les compétences de conduite, améliorant ainsi la qualité de vie de chacun.

La promotion des compétences de conduite de véhicules électriques ouvrira également de nouvelles opportunités de carrière, offrant des revenus stables et un environnement de travail professionnel à des travailleurs non qualifiés, grâce à des partenariats avec GSM Green et la société GSM. VinDT servira ainsi de passerelle pour ceux qui souhaitent devenir chauffeurs de taxi pour SM Green.

Les avantages des véhicules électriques, tels que leur facilité d'utilisation, l'absence d'émissions et de nuisances olfactives, ainsi que la présence de technologies avancées garantissant la sécurité des utilisateurs, rendent les chauffeurs de taxi électriques de plus en plus populaires, notamment parmi les travailleurs non qualifiés et les femmes.

Nguyên Huong Giang, directrice générale de VinDT, a déclaré : "Les véhicules électriques gagnent en popularité au Vietnam et représentent une tendance irréversible. C'est pourquoi VinDT a été créé, pour permettre à un grand nombre de personnes d'acquérir des compétences méthodiques en matière de conduite de voitures électriques. Ce sera le début d'un parcours vers une mobilité électrifiée pour chacun, contribuant à améliorer la qualité de vie et à soutenir le développement durable du pays."

VinDT prévoit de recruter des enseignants et d'inscrire des étudiants dans les trois régions du Nord, du Centre et du Sud cette année pour répondre à la demande croissante de la population.

Texte et photo : Minh Thu/CVN