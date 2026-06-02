Italie : un séisme de magnitude 6,1 frappe les côtes du Sud

Un séisme de magnitude 6,1 a secoué le 2 juin au matin les côtes de la Calabre, dans le Sud de l'Italie, selon l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie.

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Le séisme s'est produit à 00h12 heure locale le 2 juin (22h12 GMT le 1er juin), avec un foyer situé à environ 250 kilomètres de profondeur, a précisé l'institut. Des secousses ont été ressenties dans plusieurs régions du sud de l'Italie, notamment en Calabre, en Sicile, en Campanie et dans les Pouilles, ont rapporté les médias locaux. Aucune victime ni dégât majeur n'ont été signalés pour le moment.

Xinhua/VNA/CVN