Le pétrole en baisse, le Brent à 93,09 dollars le baril

Les cours du pétrole ont terminé en baisse vendredi 5 juin, le baril de Brent s’établissant à 93,09 dollars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les cours du pétrole ont terminé en baisse vendredi 5 juin, prolongeant l’optimisme de la veille sur les négociations entre Téhéran et Washington malgré de nouvelles tensions au Moyen-Orient.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, a cédé 2,04% à 93,09 dollars. Il est environ un dollar plus cher qu’une semaine auparavant.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juillet, a perdu 2,69% à 90,54 dollars.

"Malgré toute l’incertitude qui règne autour de la situation au Moyen-Orient, les cours du pétrole... restent nettement en deçà des sommets atteints après l’attaque américano-israélienne contre l’Iran fin février", souligne David Morrison, analyste du courtier Trade Nation.

Ces niveaux démontrent que le marché pétrolier anticipe "un accord imminent qui permettrait la reprise des flux à travers le détroit d’Ormuz", expliquent les analystes d’ING, une perspective qu’ils jugent cependant "excessivement optimiste".

Une partie de l’optimisme du marché s’appuie sur les déclarations de Donald Trump, qui a affirmé que la fin des discussions entre les États-Unis et l’Iran "pourrait être ce week-end".

"Le trading algorithmique automatisé peut amplifier l’effet de ces déclarations", souligne Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management, même si "la plupart des acteurs de marché doutent probablement que nous soyons aussi proches que Trump le prétend".

Le marché prendra connaissance la semaine prochaine de rapports de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) et de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) susceptibles de fournir de plus amples informations sur l’état des perturbations liées au conflit.

AFP/VNA/CVN