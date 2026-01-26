Savills

Perspectives immobilières 2026 : des tendances mondiales aux moteurs de croissance au Vietnam

L'économie vietnamienne a enregistré une croissance du PIB de 8% en 2025, principalement tirée par l'industrie et la production de haute technologie. Cette performance témoigne d'une transition structurelle, passant d'une production d'assemblage à forte intensité de main-d'œuvre à une production à plus forte valeur ajoutée et axée sur la technologie.

Des secteurs tels que l'électronique, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables, la fabrication de précision et les composants avancés attirent d'importants flux d'investissement direct étranger (IDE) de haute qualité, accélérant ainsi le transfert de technologies et la modernisation industrielle. À l'échelle internationale, le Vietnam est de plus en plus perçu comme un pôle manufacturier stratégique au sein de l'ASEAN, apprécié pour sa résilience, l'amélioration de ses infrastructures et son intégration croissante aux chaînes d'approvisionnement mondiales, et non plus seulement comme une base de production à bas coût.

Forte hausse attendue dans les principaux pôles de production

Selon Matthew Powell, directeur de Savills Hanoï, cette transition offre des bases solides au marché immobilier et ouvre la voie à une reprise économique. Cette année, l'immobilier industriel et résidentiel devrait être le principal moteur du marché. Dans le secteur industriel, la demande reste la plus forte pour les terrains situés dans les principaux pôles de production tels que Bac Ninh, Hai Phong (Nord), Hô Chi Minh-Ville et Dông Nai (Sud), ainsi que pour les usines clés en main, les entrepôts modernes et les parcs logistiques situés à proximité des ports, des aéroports et des réseaux autoroutiers. La demande structurelle, alimentée par l'expansion du secteur manufacturier, la diversification des chaînes d'approvisionnement et les investissements dans les infrastructures, laisse présager une croissance soutenue jusqu'en 2026.

Dans le secteur résidentiel, la croissance sera tirée par des segments soutenus par une demande réelle des utilisateurs finaux plutôt que par la spéculation. Il s'agit notamment des appartements pour les ménages à revenus moyens, des logements abordables à proximité des zones industrielles et des logements périurbains le long des nouveaux axes d'infrastructure. L'urbanisation, la croissance démographique et l'augmentation des revenus des ménages continuent de soutenir la demande pour ces segments.

Toutefois, cette croissance rapide comporte également des risques de surchauffe localisée, en particulier dans les grandes villes où la hausse des prix a parfois dépassé celle des revenus. La gestion des risques de bulle immobilière nécessitera des mesures politiques coordonnées, notamment une réglementation plus claire de l'aménagement du territoire et du logement, une augmentation des offres de logement abordables, une gestion prudente du crédit et le développement stratégique de villes satellites et de corridors de transport afin de mieux répartir la demande.

Les politiques jouent également un rôle crucial. La mise en œuvre de résolutions soutenant le développement du secteur privé offre de nouvelles opportunités aux entreprises nationales de participer à des projets d'infrastructures et de parcs industriels de grande envergure. Un meilleur accès à des sources de financement diversifiées, des cadres juridiques plus clairs et des procédures administratives simplifiées devraient contribuer à mobiliser des capitaux privés et à accélérer la réalisation des projets.

Pour maintenir sa dynamique de croissance, le Vietnam devra continuer d'attirer des IDE de qualité, notamment dans les secteurs de la production verte et de haute technologie. Le renforcement des cadres politiques environnementaux, l'augmentation des capacités de production d'énergies renouvelables, le développement de zones industrielles vertes, la formation de la main-d'œuvre et l'amélioration des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) seront essentiels pour préserver la compétitivité et soutenir une croissance durable à long terme.

