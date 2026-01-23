XIVe Congrès national du Parti

La nouvelle direction placée sous le signe de la continuité et de l'innovation

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le professeur Xu Liping, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est de l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS), a partagé ses analyses sur les résultats du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Selon l’expert chinois, la nouvelle équipe dirigeante élue lors du XIVe Congrès fait preuve de continuité, d’innovation et de fermeté. Il s’agit d’un collectif prêt à assumer les responsabilités des réformes nécessaires pour conduire le pays vers ses "objectifs centenaires".

Xu Liping a estimé que le rapport adopté lors du XIVe Congrès national a harmonieusement combiné l'expérience pratique de la construction du socialisme au Vietnam avec la théorie du leadership du PCV, reflétant les caractéristiques d'innovation et de leadership. Parallèlement, le plan d’action adopté lors du XIVe Congrès illustre à la fois une cohérence organique des principes et une flexibilité d’exécution, ainsi qu’un lien étroit entre les objectifs à court et à long terme. Il trace ainsi un plan détaillé précisant la mise en œuvre au cours des cinq prochaines années.

Évoquant la portée du XIVe Congrès, l’expert chinois a affirmé qu’il constitue un jalon important pour le développement du Vietnam dans une nouvelle ère. Le Congrès précise davantage les orientations pour les cinq années à venir ainsi que la vision à long terme, tout en posant des bases théoriques et idéologiques essentiels à l'innovation au sein du Parti communiste du Vietnam, tout en formant une équipe dirigeante solide capable de guider le pays vers une nouvelle étape de développement.

Dans cette nouvelle ère, le PCV continuera de jouer un rôle de leadership de premier plan, en définissant clairement la feuille de route du développement national. En particulier, le Parti constituera un pilier de stabilité et un appui stratégique essentiel pour consolider l’autonomie stratégique, renforcer la confiance stratégique et maintenir avec constance la voie de développement socialiste du Vietnam.

