XIVe Congrès du Parti : une vision stratégique pour l’essor du Vietnam dans la nouvelle ère

De la France, le Professeur associé D r . Trân Lê Hung, enseignant à l’École des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP), relevant de l’Université Gustave Eiffel, analyse le XIV e Congrès du Parti comme un tournant stratégique, plaçant la science, l’innovation et le capital humain au cœur du développement durable et de l’intégration internationale du Vietnam.

Comment appréciez-vous la portée du XIVe Congrès du Parti communiste vietnamien, alors que le Vietnam s’engage dans une nouvelle ère de développement et d’affirmation nationale ?

Le XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien constitue un événement politique majeur et solennel, non seulement pour notre pays, mais suscitant également une attention particulière de la part de la communauté internationale.

Cela s’explique par le fait que le Vietnam n’a jamais disposé, comme aujourd’hui, d’un tel potentiel global, d’une telle position et d’un tel prestige sur la scène internationale. Le XIVe Congrès est ainsi perçu comme un moment clé pour mobiliser pleinement les forces du pays et engager le Vietnam dans une nouvelle phase de développement.

Depuis l’ouverture et le Renouveau, sous la direction du Parti et grâce à la grande union nationale, notre pays a enregistré des réalisations majeures dans tous les domaines, affirmant progressivement sa voix dans les dialogues, les conférences et les organisations internationales.

Dans un contexte mondial marqué par des évolutions rapides, imprévisibles et complexes, conjuguées à l’essor de la révolution numérique et à des défis de sécurité non traditionnels tels que le réchauffement climatique, le XIVe Congrès est attendu comme un "moment d’or".

Il devra permettre de sélectionner les cadres les plus éminents, solides sur le plan idéologique, profondément ancrés dans la réalité, dotés d’une vision stratégique à long terme, capables de conduire le pays vers une seconde phase du Renouveau.

Nous disposons aujourd’hui de préparatifs clairs et méthodiques, ainsi que d’orientations majeures du Parti bénéficiant d’un large soutien populaire. Plus que jamais, la volonté du Parti et celle du peuple convergent vers l’objectif suprême : un développement stable et durable, ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale du pays.

Depuis votre position de jeune intellectuel vietnamien vivant en France, comment analysez-vous les avancées du Vietnam au cours du dernier mandat et l’évolution de son image, de son rôle et de son prestige sur la scène internationale ?

Au cours des cinq années du mandat du XIIIe Congrès, notre pays a traversé des pertes et des épreuves importantes, notamment le décès de l’ancien Secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Dans le même temps, le Vietnam a enregistré des avancées remarquables, témoignant d’une résilience et d’un dynamisme exceptionnels.

L’image du Vietnam s’est affirmée sur la scène internationale à travers une diplomatie indépendante, autonome et flexible, souvent qualifiée de "diplomatie du bambou". Notre pays exprime clairement sa volonté d’être l’ami de tous, sur la base de l’égalité et du respect mutuel, sans distinction de taille ou de régime politique.

À l’occasion de grandes commémorations nationales - notamment les anniversaires de la libération du Sud et de la Réunification nationale, de la fondation de l’État et de la diplomatie vietnamienne -, le Vietnam a eu l’honneur d’accueillir de nombreuses délégations internationales de haut niveau.

L’image des soldats de l’Armée populaire du Vietnam défilant sur la Place Rouge, ou celle des Casques bleus vietnamiens accomplissant efficacement des missions internationales, a contribué à façonner le portrait d’un Vietnam responsable, digne de confiance et respecté.

Ces résultats sont le fruit d’efforts constants, de l’unité nationale et d’une vision stratégique à long terme du Parti. Ils constituent également une base solide pour nourrir de grandes attentes à l’égard du XIVᵉ Congrès à venir, notamment à l’approche du centenaire de la fondation du Parti.

Quelles attentes la communauté vietnamienne à l’étranger place-t-elle dans le rôle dirigeant du Parti, en vue des objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et de la vision d’un Vietnam développé à revenu élevé en 2045 ?

Ces deux objectifs stratégiques, définis par le Parti, constituent une boussole pour l’ensemble du Parti et du peuple. Ils orientent l’action collective vers une ambition commune, animée par la volonté de contribuer à la grandeur du pays.

Les orientations majeures mises en œuvre ces dernières années - telles que la réforme de l’appareil administratif, la réorganisation territoriale ou encore le choix d’un développement fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique - ont mobilisé l’ensemble du système politique et suscité un large enthousiasme au sein de la population. Elles renforcent la confiance dans l’avenir du pays.

Sous la direction absolue du Parti, les Vietnamiens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, partagent une même conviction et une même détermination à placer l’intérêt national et ethnique au-dessus de tout. La quatrième révolution industrielle et la transformation numérique contribuent également à réduire les distances géographiques et à rendre les aspirations collectives plus accessibles et plus concrètes.

Quelles formes de contribution concrète la communauté vietnamienne à l’étranger apporte-t-elle aujourd’hui au développement du pays et au renforcement de la position et de l’image du Vietnam dans les pays d’accueil ?

La communauté vietnamienne à l’étranger, forte de plus de six millions de personnes, constitue une composante indissociable et une ressource endogène importante de la nation vietnamienne. Unie et confiante sous la direction du Parti, elle apporte des contributions concrètes et durables au développement du pays.

Ces contributions ne se limitent pas aux transferts financiers, bien qu’ils traduisent un profond attachement à la patrie, mais s’expriment également dans de nombreux autres domaines. Dans la période actuelle, les intellectuels vietnamiens à l’étranger jouent un rôle particulièrement stratégique, en tant que détenteurs de savoirs de pointe, prêts à transférer leurs connaissances vers le pays, notamment dans des secteurs prioritaires tels que le rail à grande vitesse, l’énergie nucléaire, les semi-conducteurs ou l’intelligence artificielle.

À titre personnel, œuvrant dans le domaine de l’éducation et de la recherche sur le rail à grande vitesse, j’aspire à contribuer à la formation d’une jeune génération vietnamienne à la fois compétente et engagée, et à mettre mes connaissances au service du développement industriel national. Chaque Vietnamien à l’étranger, par son intégration réussie et son influence positive, participe à valoriser l’image d’un peuple travailleur, intelligent et responsable, et doit être conscient de son rôle d’ambassadeur du pays.

Au-delà de cela, les Vietnamiens de l’étranger sont également en première ligne pour défendre les fondements idéologiques du Parti, lutter contre les discours hostiles et contribuer à la protection de la sécurité nationale en amont et à distance.

Quelles orientations ou politiques souhaiteriez-vous voir renforcées afin de permettre aux Vietnamiens de l’étranger de participer plus efficacement à la paix, au développement durable et à la prospérité du Vietnam ?

Le travail en direction des Vietnamiens de l’étranger a enregistré de nombreux résultats positifs.

Photo : NVCC/CVN

Le Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger est devenu la maison commune de plus de six millions de compatriotes hors du pays. Les politiques et cadres juridiques sont progressivement améliorés afin de faciliter le retour, le travail, l’investissement et l’engagement des Vietnamiens de l’étranger, témoignant de l’attention constante du Parti et de l’État à l’égard de cette communauté.

Dans ce contexte, contribuer par ses compétences et son intelligence au développement du pays n’est pas seulement un devoir, mais aussi un droit légitime de chaque Vietnamien, où qu’il se trouve. À l’heure où le pays a un besoin urgent de ressources humaines hautement qualifiées, il est essentiel de renforcer la détection, la valorisation et la formation des talents, notamment dans les domaines prioritaires.

Parallèlement, la préservation de la langue, de la culture, de l’histoire et de l’amour de la patrie doit être particulièrement encouragée, en particulier auprès des jeunes générations nées et élevées à l’étranger. Bien accompagnée, cette force est appelée à devenir l’avant-garde de la présence vietnamienne à l’étranger : éloignée géographiquement, mais toujours proche par l’idéal, avec le Vietnam constamment présent dans le cœur.

Thanh Tuê/CVN