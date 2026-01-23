XIVe Congrès du Parti

Les sciences et les technologies au service d’un "second Renouveau"

Dans un contexte mondial instable et imprévisible, la science, la technologie et l’économie de la connaissance s’imposent désormais comme les piliers déterminants de la compétitivité et du prestige des nations.

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ambitionne de définir de nouvelles orientations stratégiques majeures, ouvrant une nouvelle ère de développement national où la science et la technologie sont placées au cœur du moteur de croissance.

S’exprimant auprès du correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, le Professeur associé Dr. Trân Lê Hung, enseignant à l’École des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) relevant de l’Université Gustave Eiffel, souligne que cet événement revêt une signification importante, marquant non seulement le bilan de 40 ans de Dôi moi (Renouveau), mais aussi le lancement d'un nouveau modèle de croissance adapté aux défis contemporains.

Sous la direction du PCV, le Vietnam a consolidé sa position internationale et maintenu une croissance économique soutenue, tout en améliorant significativement le niveau de vie de sa population. Selon lui, les réformes structurelles récentes et les résolutions majeures sur l’éducation, les sciences et les technologies constituent le socle indispensable pour franchir une nouvelle étape de développement.

L’adoption de la Résolution n°57-NQ/TW consacrée aux percées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique a créé une dynamique forte, largement soutenue par l’opinion publique, en faisant de l'innovation le principal moteur de la croissance. Cette orientation stratégique vise une autonomie technologique accrue, permettant au pays de définir sa propre trajectoire tout en contribuant aux enjeux mondiaux tels que la lutte contre le changement climatique.

Le Dr. Trân Lê Hung s'est dit convaincu que les produits technologiques "Make in Vietnam" pourront, à terme, non seulement satisfaire les besoins domestiques et accroître la productivité nationale, mais aussi rivaliser sur les marchés internationaux. Le XIVe Congrès est ainsi perçu comme le point de départ d’un "second Renouveau", une transformation profonde pour le pays.

L’une des propositions phares évoquées par l’expert concerne la création d’un réseau mondial de centres de recherche et développement (R&D) reliant les intellectuels vietnamiens du monde entier. Ces centres ne devraient pas se limiter à la recherche fondamentale, mais s’atteler à résoudre des problématiques concrètes liées à la gestion et à la production nationale.

En invitant des experts vietnamiens et étrangers à collaborer sur ses défis de développement, le Vietnam démontre une volonté d’intégration proactive, multidimensionnelle et complète.

Parallèlement, l’expert insiste sur la nécessité de renforcer les liens entre l'État, les universités et les entreprises, conformément à la Résolution n°71-NQ/TW, afin de former une génération de scientifiques capables de répondre aux impératifs de souveraineté nationale.

En conclusion, le Dr. Trân Lê Hung affirme que si le XIVe Congrès parvient à transformer ces orientations en mécanismes et politiques concrètes, les sciences et technologies du Vietnam pourraient connaître une percée historique, permettant au pays de s’affirmer pleinement dans cette nouvelle ère de développement.

