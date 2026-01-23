XIVe Congrès national du Parti

La force durable d'une approche centrée sur le Peuple

Partageant son point de vue avec un correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Londres, Kyril Whittaker, spécialiste sur le Vietnam au Royaume-Uni, a souligné que le processus de Renouveau ( Dôi moi ) mené par le Vietnam depuis 40 ans avait réussi grâce à trois facteurs étroitement liés : une approche scientifique et pragmatique des réformes, le rôle moteur du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le principe de placer le peuple au centre de toutes les politiques.

Selon lui, le Renouveau au Vietnam s'appuie sur le savoir national tout en intégrant sélectivement l'expérience internationale et en s'inspirant directement des expériences des travailleurs. Le modèle de gouvernance vietnamien permet la contribution de tous les acteurs de la société, des autorités locales aux experts, en passant par les syndicats, les organisations de masse et les citoyens. Cela a été clairement démontré lors des préparatifs pour le XIVe Congrès national du Parti, qui a recueilli plus de 14 millions de contributions publiques à l'échelle nationale pour l'élaboration des projets des documents.

La direction du Parti, a-t-il souligné, fournit le fondement théorique du processus de réforme, assurant que l’édification du socialisme soit guidée à la fois par la théorie et la réalité, et que la législation et la gouvernance reflètent la situation historique et pratique du Vietnam.

Les récentes réformes administratives et l'application des technologies numériques illustrent cette approche. Des initiatives telles que la plateforme VNeID ont réduit les obstacles bureaucratiques, simplifié les procédures et élargi la participation citoyenne à l'élaboration des politiques, notamment par leurs contributions au XIVe Congrès du Parti. Dans le même temps, le Parti reste attaché à l'éthique révolutionnaire, à l'intégrité et à la frugalité, tout en luttant résolument contre la corruption, le gaspillage et l'individualisme - des efforts qui ont suscité une attention internationale positive, notamment au Royaume-Uni.

Placer le peuple au cœur du développement est la racine de toutes les politiques vietnamiennes, a-t-il souligné, précisant que les politiques qui identifient le peuple comme à la fois le centre et le moteur du développement garantissent que l'amélioration du niveau de vie et la maîtrise collective restent les principaux indicateurs du progrès national.

Contrairement aux modèles de croissance axés uniquement sur le profit, l'approche vietnamienne vise à concilier développement économique et bien-être humain. Whittaker a souligné que, pendant la pandémie de COVID-19, cette approche centrée sur le peuple a contribué à protéger des vies tout en maintenant la croissance économique. Les grands projets d'infrastructure, de l'autoroute Cân Tho - Cà Mau et des métros urbains de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville aux futures initiatives dans les domaines de l'énergie nucléaire et du train à grande vitesse, privilégient systématiquement la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie.

L’analyse de Whittaker montre que le Renouveau du Vietnam n’est pas simplement une série de réformes économiques, mais un choix de développement stratégique, selon lequel, le peuple est établi comme "sujet de toutes les prises de décision".

