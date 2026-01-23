Les analystes chinois soulignent la vision stratégique et le rôle clé du secrétaire général du PCV

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIV e mandat a élu à l’unanimité le camarade Tô Lâm au poste de secrétaire général. À cette occasion, des experts chinois ont exprimé leurs félicitations et ont hautement apprécié le rôle ainsi que les capacités de leadership de ce haut dirigeant du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon la Professeure Pan Jin’e, chercheuse principale à l’Institut d’études marxistes relevant de l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS) et spécialiste du Vietnam, le secrétaire général Tô Lâm est un dirigeant de premier plan répondant aux exigences du développement du Vietnam dans la nouvelle ère. Il dispose de solides fondements théoriques, d’une vision stratégique à long terme, d’une riche expérience pratique et d’un prestige politique élevé. Il joue un rôle important dans la consolidation de la grande union nationale et démontre une capacité de diriger le peuple vietnamien vers la réalisation des objectifs stratégiques de développement à l’horizon du milieu du XXIe siècle.

La Professeure Pan Jin’e a également souligné son style de travail pragmatique, efficace et novateur, son esprit pionnier et son sens élevé des responsabilités. Elle a estimé que le secrétaire général Tô Lâm incarne le modèle d’un dirigeant résolu, attaché à la cohérence entre les paroles et les actes, et déterminé à agir avec fermeté pour l’intérêt général.

Sur le plan des relations extérieures, la chercheuse chinoise a mis en avant l’importance particulière qu’il accorde à la diplomatie, considérée comme une mission clé et permanente du PCV. Elle a souligné son attachement à une ligne diplomatique indépendante et autonome, fondée sur la diversification et la multilatéralisation.

Concernant les relations Vietnam - Chine, Pan Jin’e a rappelé que le secrétaire général Tô Lâm considère le développement des relations avec la Chine comme une priorité stratégique de la politique extérieure vietnamienne.

Partageant cette analyse, le professeur Xu Liping, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est relevant de la CASS, a estimé que la réélection du camarade Tô Lâm au poste de secrétaire général refléterait la grande confiance et la haute responsabilité politique que le PCV et le peuple vietnamien plaçaient en lui.

Selon Xu Liping, dans un contexte international de plus en plus complexe et alors que le Vietnam se trouve à une étape cruciale de sa modernisation, le leadership du secrétaire général Tô Lâm contribuera à renforcer une direction forte et efficace du PCV. Il a souligné la portée historique de cette réélection pour la réalisation des deux objectifs du centenaire et pour l’ouverture d’une nouvelle ère de développement et d’essor national.

Le Professeur Xu Liping a également exprimé son admiration pour la détermination du secrétaire général Tô Lâm dans la lutte contre la corruption et le gaspillage, contribuant à la construction d’un PCV intègre et solide, ainsi que pour l’efficacité de la gouvernance de l’État et la dynamique des réformes administratives et de l’ouverture économique du pays.

VNA/CVN