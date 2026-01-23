XIVe Congrès du Parti

Les amis internationaux confiants dans l’essor du Vietnam dans la nouvelle ère

À l’issue du XIV e Congrès national du Parti, marqué par la réélection à l’unanimité du camarade Tô Lâm au poste de secrétaire général du Parti, les amis internationaux du Vietnam ont adressé leurs chaleureuses félicitations au pays, saluant son esprit d’unité, son intelligence collective et sa confiance inébranlable en ses dirigeants.

Impressions d’un congrès historique

Le XIVe Congrès national du Parti a non seulement captivé l’attention du peuple vietnamien, mais a également suscité un vif intérêt auprès des observateurs et partenaires internationaux.

Phinmeuang Tulayphet, journaliste au Pasaxon, organe officiel du Parti révolutionnaire populaire lao, s’est dit particulièrement impressionné par la force intérieure du Vietnam, illustrée par l’organisation rigoureuse du congrès et les infrastructures médiatiques modernes du Centre national des congrès, à Hanoï.

Parallèlement, Isac Patrício Nhabinde, directeur de la rédaction et de la communication numérique du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), parti au pouvoir, a décrit le XIVe Congrès national du Parti comme un événement très attendu par les partis frères et les partenaires internationaux.

Il a affirmé avoir la ferme conviction que les décisions adoptées lors de ce congrès répondront aux aspirations du peuple, ajoutant qu’un Vietnam plus fort après le congrès restera un partenaire clé et fiable pour les autres pays.

Pour Kango Bhalchandra, rédacteur en chef de New Age, du Parti communiste d’Inde, le Vietnam est depuis longtemps une source d’inspiration.

Se remémorant ses années d’étudiant où il scandait le slogan "Amar Naam, Tomar Naam, Vietnam" (Mon nom, ton nom, Vietnam), il a déclaré que la transformation actuelle de Hanoï réaffirmait le rôle du Vietnam, non seulement comme symbole de la lutte historique, mais aussi comme modèle de développement pour la nouvelle ère sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Lorsque le congrès a annoncé l’élection à l’unanimité du secrétaire général Tô Lâm pour un nouveau mandat, les journalistes internationaux présents au Centre de presse lui ont adressé leurs plus sincères félicitations, affirmant que ce résultat témoignait de la stabilité politique et de la continuité du développement du Vietnam.

Wennys De Las Mercedes Diaz Ballag, correspondante du quotidien Granma, organe officiel du Parti communiste de Cuba, s’est dite confiante que les membres élus du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat connaîtront un grand succès durant leur nouveau mandat et œuvreront avec le plus grand sens des responsabilités à l’amélioration des conditions de vie du peuple vietnamien.

Elle a ajouté que, pour Cuba, le Vietnam demeure un exemple brillant de modèle socialiste prospère et durable, offrant de précieux enseignements pour le développement national.

Confiance en l’avenir du Vietnam

Les observateurs internationaux s’accordent largement à dire que l’élection unanime du dirigeant suprême du Parti témoigne de la stabilité politique du Vietnam, de sa cohésion intérieure et de sa grande confiance en l’avenir.

Selon Isac Patrício Nhabinde, du FRELIMO, les efforts et les réalisations du Parti communiste du Vietnam ont ouvert des perspectives diplomatiques plus larges et plus dynamiques, insufflant une dynamique positive au développement économique et renforçant le rayonnement international du pays.

Le succès du XIVe Congrès national du Parti et la consolidation du personnel de haut niveau constituent non seulement une étape importante pour le Vietnam, mais renforcent également la confiance internationale en une nation pacifique, dynamique et tournée vers l’avenir, résolue sur la voie du développement qu’elle a choisie, ont-ils souligné.

