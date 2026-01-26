L’ancien ambassadeur australien souligne les opportunités et les défis liés aux objectifs de développement du Vietnam

L’environnement international en pleine mutation, marqué par de profondes perturbations dans la plupart des secteurs, présente à la fois des opportunités et des défis pour la réalisation des objectifs de développement fixés par le Parti communiste du Vietnam (PCV) pour la période à venir, a déclaré Andrew Goledzinowski, ancien ambassadeur d’Australie au Vietnam (2022-2024), dans un entretien accordé à un correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Australie.

Selon Andrew Goledzinowski, le premier défi est d’ordre géopolitique, car des conflits sont en cours dans de nombreuses régions comme l’Europe, le Moyen-Orient et les Amériques, à un moment où le système des relations internationales d’après-guerre est bouleversé. S’il est impossible de prédire avec exactitude l’évolution future de la situation, la compétition géostratégique internationale, avec le risque de conflit, demeure une réalité à laquelle le Vietnam devra continuer d’être confronté. Cependant, Andrew Goledzinowski a souligné que le Vietnam a déjà su relever ce type de défi par le passé.

Photo : VNA/CVN

Le deuxième défi, a-t-il déclaré, concerne le risque de perturbations du commerce mondial, alors que le Vietnam est l'une des économies les plus ouvertes au monde et reste fortement dépendant des exportations. L'imposition de nouveaux droits de douane par les États-Unis est perçue comme une source de pression importante ; toutefois, les échanges bilatéraux Vietnam - États-Unis ont continué d'enregistrer une croissance impressionnante en 2025.

Selon l'ancien ambassadeur australien, cela témoigne du leadership et de la capacité de gouvernance du Vietnam à préserver ses intérêts économiques tout en maintenant des relations équilibrées avec ses principaux partenaires. Il a ajouté que, pour atténuer les risques liés à l'environnement commercial international, le Vietnam doit poursuivre sa recherche de nouveaux marchés et diversifier ses options économiques afin de développer une économie plus complexe et de gagner en valeur ajoutée.

Le troisième grand défi est la technologie, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, a ajouté Andrew Goledzinowski. Il a constaté que le Vietnam est très déterminé à devenir une superpuissance technologique. Cependant, cela nécessitera des investissements à long terme dans l'éducation, les ressources humaines et les infrastructures d'innovation. Pour attirer des flux de capitaux de qualité, le Vietnam doit continuer à bâtir un environnement d'investissement transparent, équitable et fiable, dans lequel le système juridique joue un rôle central.

L'ancien ambassadeur australien s'est dit impressionné par la décision du Vietnam d'autoriser la présence de juges étrangers au sein de tribunaux spéciaux pour les centres financiers internationaux, y voyant une étape importante pour renforcer la confiance des investisseurs internationaux.

"La confiance est essentielle à la réussite économique du Vietnam à l'approche du milieu du XXIe siècle", a-t-il souligné. Évaluant les perspectives des relations Vietnam - Australie, l'ambassadeur Goledzinowski a déclaré que, compte tenu du rôle et de l'influence croissants des deux pays dans la région Asie-Pacifique, la coopération bilatérale devrait se renforcer davantage dans les domaines politique, sécuritaire et économique.

Il a ajouté que des secteurs tels que l'éducation, la technologie, les services financiers, l'agrotechnologie, ainsi que l'extraction et la transformation des minéraux critiques sont des domaines dans lesquels l'Australie possède des atouts particuliers et qui correspondent parfaitement aux besoins de développement du Vietnam.

Il a souligné que, pour mieux tirer parti des opportunités, le Vietnam devait poursuivre l’amélioration de son environnement des affaires, en particulier en valorisant le rôle du secteur privé, considéré comme un moteur de croissance essentiel conformément aux résolutions du Parti.

VNA/CVN