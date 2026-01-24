Le Vietnam avance résolument vers une nouvelle ère de développement

Le Professeur russe George Toloraya a affirmé que le XIVᵉ Congrès national du Parti marque un tournant décisif, faisant évoluer le Vietnam de son rôle d’“usine du monde” vers l’ambition de devenir une puissance technologique de pointe, avec une qualité de développement portée à un niveau supérieur.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur George Toloraya, directeur du Centre de stratégie russe en Asie à l’Institut d’économie de l’Académie des sciences de Russie, a qualifié le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) d’événement marquant qui ouvre au pays une nouvelle ère de développement national.

Ce congrès représente un bond qualitatif dans la trajectoire de développement du Vietnam, a-t-il déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Moscou peu après la clôture du Congrès quinquennal du PCV.

Il a souligné que le XIVe Congrès du PCV marque un tournant décisif, faisant passer le Vietnam de son rôle d’"atelier du monde" à son ambition de devenir une puissance technologique, avec une qualité de développement supérieure.

Selon l’universitaire russe, le Congrès s’est tenu dans un contexte de défis nationaux et internationaux complexes, allant des catastrophes naturelles et des épidémies à l’intensification de la concurrence stratégique et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans ce contexte, les efforts déployés par le Vietnam pour rationaliser son appareil organisationnel et réorganiser ses frontières administratives témoignent d’une forte volonté politique de mener des réformes de fond et d’envergure.

En examinant les documents du Congrès, le Professeur George Toloraya a déclaré que le Vietnam a clairement tracé la voie d’une transition d’une croissance extensive à une croissance intensive, portée par la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Un système institutionnel moderne et des ressources humaines de haute qualité ont été identifiés comme des fondements essentiels, tandis que le développement vert et durable, l’économie circulaire et l’adaptation au changement climatique sont considérés comme des impératifs.

Il a souligné la maturité institutionnelle croissante du Vietnam, notant que le pays considère désormais la réforme institutionnelle comme une percée majeure et s’attaque proactivement au risque de se retrouver piégé dans le piège du revenu intermédiaire.

Photo : VNA/CVN

L’engagement à éliminer le mécanisme du "demander et donner", à renforcer la transparence et à promouvoir une gouvernance ascendante envoient un signal fort aux investisseurs nationaux et étrangers sur la détermination du Vietnam à mener une véritable réforme.

Il a souligné l’orientation vers une "double transformation", combinant les économies de la connaissance, numérique, verte et circulaire, comme preuve que le Vietnam dépasse la croissance fondée sur une main-d’œuvre à bas coût pour privilégier une productivité, une qualité et une valeur ajoutée accrues. Une transformation numérique globale, incluant le développement d’un gouvernement, d’une économie et d’une société numériques, a été identifiée comme un pilier fondamental de cette stratégie.

Le Professeur George Toloraya a également indiqué l’importance d’équilibrer la planification et les mécanismes de marché, le secteur public continuant de jouer un rôle prépondérant pour garantir la stabilité macroéconomique et définir les orientations stratégiques, tandis que le secteur privé est reconnu comme l’un des moteurs de croissance les plus importants, nécessitant un environnement des affaires plus favorable et une compétitivité accrue.

Concernant le développement urbain, il a déclaré que la création de zones spéciales de nouvelle génération et de centres financiers internationaux, dont à Hô Chi Minh-Ville, souligne l’ambition du Vietnam de devenir un hub régional de services et de logistique, tout en liant la croissance économique à l’objectif d’une société saine, disciplinée, civilisée, sûre et développée.

S’agissant de la politique étrangère, le Professeur George Toloraya a noté que le Vietnam continue de privilégier une approche diplomatique flexible, mais de plus en plus proactive et affirmée dans cette nouvelle ère.

Du point de vue russe, il a affirmé que les résultats du congrès ouvrent de nouvelles perspectives et suscitent des attentes plus élevées en matière de coopération bilatérale. Le Vietnam privilégiant la souveraineté numérique, un État fort et une croissance tirée par les hautes technologies, les modèles de coopération traditionnels devront évoluer vers le transfert de technologies, la localisation et l’autonomie technologique.

Pour les relations entre le Vietnam et la Russie, il a prédit que leur coopération bilatérale s’étendra à de nouveaux domaines tels que le transfert de technologies, la numérisation et la transition écologique, dépassant ainsi les liens politiques traditionnels pour s’orienter vers un partenariat plus substantiel et durable.

VNA/CVN