Lào Cai vise un développement touristique vert et durable

Photo: VNA/CVN

Lào Cai s’emploie à promouvoir un développement touristique vert et durable. Ces derniers temps, la tendance du tourisme vert à la ferme (farmstay) s’épanouit dans cette province montagneuse du Nord.

Avec le tourisme vert à la ferme, les visiteurs peuvent directement cultiver des légumes, des arbres fruitiers ou élever du poisson, du bétail et de la volaille, puis cueillir des légumes, pêcher du poisson, récolter des fruits..., et utiliser ces produits pour préparer la nourriture.

La commune de Ta Van, ville de Sa Pa, est une destination de tourisme communautaire très connue, qui attire de nombreux touristes, notamment étrangers. À l’heure actuelle, plusieurs hôtes de homestay à Ta Van passent progressivement à farmstay, profitant de leurs zones de production agricole disponibles pour offrir à leurs clients des expériences inoubliables. Selon Hoàng Hiên, propriétaire du homestay Lua, depuis mai, de nombreux groupes de touristes étrangers viennent ici et sont prêts à patauger dans les champs en terrasses de sa famille. En août et septembre, les touristes peuvent aller récolter le riz, puis se baigner dans les ruisseaux et monter à dos de buffles.

La maison communautaire des Dao Rouges dans la commune de Phin Ngan, district de Bat Xat, est également considérée comme un modèle typique en matière de farmstay, où les visiteurs peuvent suivre les habitants locaux pour cueillir des plantes médicinales, aller dans les champs pour biner la terre et semer du maïs, ou préparer et déguster des repas traditionnels…

Photo : VNA/CVN

Le tourisme vert à la ferme contribue à augmenter les revenus des personnes et à développer un environnement durable. Vu ses avantages, Lào Cai promeut le tourisme rural en organisant des événements, des forums et des programmes de visites pour présenter ses destinations aux agences de voyages et aux médias.

Selon le Service provincial du Tourisme, le nombre total de visiteurs à Lào Cai au cours du premier semestre 2024 a atteint plus de 4,1 millions de personnes, soit une augmentation de 9,36% en rythme annuel. Sa Pa a continué d’être la destination touristique incontournable de la province, avec près de 2 millions d’arrivées.

En 2024, Lào Cai ambitionne d’accueillir 8,5 millions de touristes et d’enregistrer un chiffre d’affaires de plus de 27.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN