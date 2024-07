Le voyage inoubliable en train 5 étoiles d'un couple canadien au Vietnam

>> Le nombre de visiteurs étrangers en forte croissance

>> Explorer Dà Lat la nuit en train

>> À la découverte des joyaux du Vietnam au rythme du train

Photo : NVCC/CVN

Eric et Sarah, mariés depuis 2017, ont entamé quelques années plus tard un tour du monde, visitant plusieurs pays comme l'Équateur, le Pérou, le Guatemala, le Costa Rica, le Canada, la Colombie, le Mexique et les Philippines avant de venir au Vietnam.

Avec 50.000 abonnés sur leur chaîne YouTube, le couple partage régulièrement des vidéos de leurs expériences touristiques à chaque destination. En mai dernier, ils sont arrivés au Vietnam et ont découvert Hô Chi Minh-Ville, Hôi An et Dà Nang...

Photo : NVCC/CVN

Pour enrichir leurs expériences, Eric et Sarah ont choisi de voyager en train de Dà Nang à Hanoï. "Bien que le trajet dure 17 heures, nous avons préféré le train pour les expériences uniques qu'il offre par rapport à un court vol", souligne Sarah.

Afin de pouvoir filmer leurs clips tout en respectant l'intimité des autres passagers, le couple a réservé un wagon VIP avec quatre couchettes pour 260 USD (6,6 millions de dôngs). "Le wagon peut accueillir jusqu'à quatre personnes, mais pour ne pas déranger les autres passagers pendant nos tournages, nous avons choisi de privatiser tout le wagon", explique Sarah.

Photo : NVCC/CVN

Elle décrit le design du wagon comme magnifique, avec un intérieur confortable et bien agencé. En plus d'un climatiseur réversible, il est équipé d'une petite table, de lampes de lecture, et est décoré avec des peintures représentant la campagne vietnamienne.

Eric et Sarah sont également impressionnés par le "petit restaurant" dans chaque pièce, offrant des boissons, des fruits, des sachets de thé, du café instantané et des snacks, tous sont gratuits.

Le couple a également exploré les autres espaces du train touristique, tous bien entretenus. Bien que les toilettes soient assez petites, elles sont maintenues propres, avec des lavabos aux deux extrémités du wagon.

Photo : NVCC/CVN

Après une longue journée bien remplie d'activités, Eric et Sarah sont fatigués et décident de se coucher tôt. Le lendemain matin, pour le petit-déjeuner, Eric opte pour un potage à la viande de porc hachée à 10.000 dôngs et une tasse de café au lait à 15.000 dôngs. Sarah se réveille un peu plus tard et se contente du petit-déjeuner gratuit comprenant gâteau, lait et fruits.

Tous deux admirent les magnifiques paysages à travers la fenêtre. "Regarde ! Nous venons de passer devant un champ de riz et un petit village. Je vois même des buffles", s'exclame Sarah. Elle exprime son plaisir à passer toute la journée dans cette chambre, profitant de l'air pur et des vues pittoresques.

Vers midi, après 17 heures de voyage, Eric et Sarah arrivent à Hanoï. Ils sont enthousiastes en découvrant les rues animées et les maisons situées près de la voie ferrée.

Vân Anh/CVN