Hô Chi Minh-Ville cherche à soutenir les entreprises et le tourisme nocturne

Dans l'après-midi du 17 juillet, le Centre de promotion du commerce et des investissements (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Service municipal du tourisme, a organisé la conférence “Dialogue entre entreprises et autorités municipales”.

Il s'agissait de la 247e conférence directe dans le cadre des dialogues directs entreprises - autorités municipales.

S’exprimant lors de l'événement, le directeur adjoint de l’ITPC, Dào Minh Chanh, a souligné que cette conférence vise à soutenir et à résoudre rapidement les difficultés et les problèmes des entreprises de Hô Chi Minh-Ville dans le domaine du tourisme, ainsi qu'à recueillir les recommandations et suggestions des entreprises touristiques pour les transmettre aux agences compétentes de la ville.

Les représentants des services, branches et unités concernés ont reçu et répondu à des dizaines de questions d'entreprises liées à la planification globale du développement du secteur hôtelier, aux incitations fiscales, aux politiques de soutien aux prêts pour les entreprises opérant dans le secteur du tourisme, à la stabilisation des prix des services touristiques, ainsi qu'aux politiques, mécanismes et modèles de développement de produits de tourisme nocturne.

Des entreprises ont soulevé la question du développement d'hôtels 3 étoiles ou plus dans la ville de Thu Duc, qui ne compte actuellement aucun hôtel de cette catégorie. La directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Thi Ngoc Hiêu, a déclaré que son agence se coordonnera prochainement avec le Comité populaire de la ville de Thu Duc pour examiner la qualité et les services des établissements d'hébergement dans la localité, en mobilisant des appartements touristiques et des homestay pour qu'ils s'inscrivent au classement des normes des hôtels supérieurs.

En outre, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec d’autres unités connexes, proposera des politiques préférentielles pour soutenir et créer des conditions favorables au développement d'établissements d'hébergement touristique 3 étoiles ou plus dans la ville de Thu Duc.

"Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville encourage la ville de Thu Duc et d'autres arrondissements et districts à adopter des politiques préférentielles pour attirer les investisseurs, moderniser et développer des établissements d'hébergement, ainsi que construire de nouvelles installations d'hébergement touristique et des services aux standards pour mieux servir les touristes", a déclaré Bùi Thi Ngoc Hiêu.

Tourisme associé à l’économie nocturne

Pour répondre à la question "De quelles politiques et mécanismes, Hô Chi Minh-Ville dispose-t-il pour permettre aux entreprises de développer des produits de tourisme nocturne ?", Mme Ngoc Hiêu a déclaré que Hô Chi Minh-Ville considère que le développement du tourisme associé à l'économie nocturne est une solution stratégique pour promouvoir le développement de l'industrie touristique de la localité. Hô Chi Minh-Ville possède de nombreux avantages à promouvoir pour le développement de produits et services touristiques uniques basés sur les paysages naturels, les espaces culturels, l'histoire, la cuisine, le shopping, des zones de divertissement et attractions...

Pour le tourisme nocturne qui deviendra un levier de développement économique, le Service municipal du tourisme conseillera les autorités locales sur le développement du tourisme nocturne avec de nombreuses solutions telles que l'application du contenu du Projet du tourisme intelligent de Hô Chi Minh-Ville, le déploiement d'applications et d'utilitaires pour soutenir les touristes, le lancement d'applications technologiques dans les paiements en ligne et l’utilisation de la technologie d'automatisation.

Mme Ngoc Hiêu a ajouté que la ville proposait un projet visant à encourager les musées, les reliques culturelles et historiques, les attractions touristiques... à organiser des programmes de visites et d'expériences uniques et attrayants en diversifiant et en améliorant ses produits et services pour les touristes la nuit.

En outre, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville aidera également des voyagistes à se coordonner avec les destinations et les prestataires de services touristiques pour construire et organiser des programmes touristiques thématiques pour servir les touristes la nuit. La ville continue également à soutenir les travaux de communication pour promouvoir trois programmes de tourisme nocturne actuellement exploités: "Le 1er arrondissement - Couleurs de la nuit", "Lune du champ de guerre - Tunnels de Cu Chi", et "le district de Nhà Bè et mille et une nuits".

De plus, la localité donne actuellement la priorité à l'exploitation du modèle d'économie nocturne et attire particulièrement les investisseurs pour faire de Hô Chi Minh-Ville une capitale du tourisme MICE, du tourisme culturel et historique, du divertissement ou encore de la gastronomie. Cela sera les prémices pour le développement synchrone de l’économie nocturne et pour des produits du tourisme nocturne pouvant “vivre et se développer” de manière stable et durable.

"Actuellement, Hô Chi Minh-Ville identifie quatre principaux groupes de produits qui génèrent d'importantes sources de revenus comme le tourisme culturel et historique, le tourisme MICE, le tourisme culinaire, et le tourisme combiné au shopping. L'industrie touristique de la localité a également identifié ses produits potentiellement avantageux, tels que le tourisme fluvial et le tourisme nocturne", a souligné Mme Ngoc Hiêu.

Selon les statistiques du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, au cours des six premiers mois de 2024, cette localité a accueilli plus de 2,6 millions d'étrangers, soit une augmentation de 38% par rapport à la même période en 2023, pour atteindre 44,6% du plan annuel 2024. Elle a également servi plus de 17 millions de visiteurs nationaux. Les recettes touristiques totales au cours de cette période devraient atteindre 92,643 milliards de dôngs, soit une augmentation de 14,6% par rapport à la même période de 2023, atteignant 48,8% du plan annuel 2024.

Texte et photos : Tân Dat/CVN