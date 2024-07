La plage Kem, un petit coin de paradis à Kiên Giang

Grâce à ses eaux turquoises et son sable blanc, la plage Kem est reconnue comme l’une des 50 plus belles du monde par l’agence de voyages en ligne canadienne Flight Network.

La plage Kem est située au sud de l’île de Phu Quôc dans le quartier d’An Thoi, à 25 km de Duong Dông, province de Kiên Giang (Sud). C’est un véritable paradis terrestre : des cocotiers se balançant au rythme du vent, du sable blanc brillant et des eaux turquoises dans une baie isolée.

D’une longueur d’environ 3,5 km, cette plage se trouve dans une baie fermée sur la côte sud-est de l’île de Phu Quôc. Par conséquent, elle est agréable toute l’année, même dans la saison des pluies lorsque les plages de la côte ouest sont souvent balayées par de grosses vagues.

Selon les habitants locaux, de juin à septembre est la meilleure période pour profiter de la plage, la mer est calme et le temps est doux. C’est une destination idéale pour les familles avec des enfants en raison de sa pente douce et de ses eaux peu profondes.

De plus, comme elle est située sur la côte est, c’est l’un des rares endroits de Phu Quôc où l’on peut admirer le lever du soleil sur la mer.

En plus d’apprécier les magnifiques paysages naturels, la plage Kem est également une destination idéale pour s’essayer aux sports nautiques comme kayak, parachute ascensionnel, jet ski, etc.

Une destination culinaire

Cet endroit est également un “paradis” culinaire et de divertissement du matin au soir, avec une série de restaurants et de clubs aux styles variés sur la plage. Le restaurant Draft Beer propose des plats traditionnels vietnamiens à base de riz, des fruits de mer et de la bière fraîche, tandis que le club Istanbul Beach est parfait pour déguster des plats grillés, des mets européens et des cocktails frais.

La beauté naturelle de la plage Kem, ses établissements de villégiatures et de divertissement attirent un grand nombre de touristes nationaux et étrangers. “Je suis allée sur de nombreuses plages au Vietnam, mais j’ai rarement vu un endroit à la fois d’une beauté sauvage et très animé avec des activités de divertissement comme la plage Kem. Ici, les zones de villégiature sont belles, proches de la mer et adaptées à toute la famille en été”, partage Phuong Anh, venue de Hanoï.

La plage abrite quatre marques internationales d’hôtels et de complexes hôteliers aux styles distincts : JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay et Premier Village Phu Quoc Resort. Notamment, Sunset Town a récemment présenté la collection La Festa Curio by Hilton, le premier complexe de luxe sous la marque Hilton au Vietnam.

