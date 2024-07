Dà Nang attire davantage de visiteurs étrangers avec son festival international de feux d'artifice

Photo : CTV/CVN

Le festival, qui s'est déroulé pendant plus d'un mois avec une série d'événements et de spectacles de classe mondiale, est une façon pour Dà Nang d'affirmer sa marque de ville leader en matière de festivals et d'événements en Asie et de devenir la destination la plus attractive au Vietnam à cette époque.

Le DIFF 2024 s'est déroulé du 8 juin au 13 juillet avec la participation de huit équipes de France, d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis, de Pologne, de Chine, de Finlande et de Dà Nang du Vietnam. La finale spectaculaire avec la victoire de l'équipe finlandaise, également sacrée championne du DIFF 2019, a marqué la clôture d'un DIFF 2024 impressionnant.

Il a fallu perdre un an pour se préparer au festival avec la participation de plus de 2 000 personnes de Dà Nang et de Sun Group et un investissement total de centaines de milliards de dôngs, parrainé par Sun Group. Cela a fait du DIFF 2024 le plus grand jamais organisé en son genre à ce jour.

Grâce à la collaboration des entreprises et au travail drastique des autorités locales, le DIFF 2024 est devenu un aimant attirant les visiteurs à Da Nang. Selon le service du Tourisme de Dà Nang, la ville a accueilli plus de 360 660 au cours des cinq jours du DIFF 2024, soit une augmentation de 12% par rapport au DIFF 2023, dont 138 030 étrangers (en hausse de 33% sur la même période) et 222 625 touristes nationaux (+2%).

Photo : CTV/CVN

Le nombre de visiteurs accueillis par les établissements d'hébergement touristique sur plus d'un mois du DIFF 2024 s'élève à plus de 1,5 million, soit une augmentation de 60% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le nombre total de passagers utilisant le service d'observation des feux d'artifice sur un total de 23 navires de 2 439 sièges dans la ville de Dà Nang a atteint 11.442 (soit une augmentation de 11,8% par rapport au DIFF 2023).

Avec un grand nombre de visiteurs affluant à Da Nang lors du DIFF 2024, le tourisme de Dà Nang a enregistré une croissance significative des revenus. Les revenus des services d'hébergement, de restauration et de voyage en juin 2024 étaient estimés à 16,344 billions de dôngs (645 millions d'USD), soit une augmentation de 28,2% par rapport à la même période de 2023. Ce sont des chiffres dont rêvent de nombreuses destinations.

Le DIFF 2024 est censé stimuler fortement la demande touristique locale et avoir un impact positif sur tous les aspects du développement socio-économique de la ville.

Dà Nang a connu un début d'été brillant avec le DIFF 2024, accompagné d'innombrables signaux positifs tels qu'une augmentation du nombre de vols et un taux d'occupation des chambres atteignant un record de près de 100%.

Tout au long des mois d'été, une série de spectacles populaires à Bà Nà Hills réunissant les plus grandes stars mondiales du cirque et de la magie ont fait de Dà Nang une capitale de l'art.

Photo : CTV/CVN

"Awaken River" est un spectacle qui réveille la rive ouest de la rivière Han avec des performances de sports d'aventure Jetski et Flyboard qui semblent sortir des films hollywoodiens. Le spectacle "Symphony of River" est une combinaison impressionnante de jetski et de flyboards, spectacles d'éclairage, de cirque et de danse avec la participation de près de 100 artistes internationaux. Le spectacle le plus impressionnant est le feu d'artifice nocturne, continuant à affirmer la marque de Dà Nang en tant que capitale des feux d'artifice et de la lumière et ville la plus intéressante à visiter au Vietnam. .

Outre des spectacles uniques dans des destinations touristiques célèbres, Da Nang organise également en permanence des événements et des festivals internationaux tout au long de l'été, tels que le deuxième Festival du film asiatique de Dà Nang, les Jeux scolaires de l'ASEAN, le tournoi de golf asiatique ou le festival Enjoy Danang qui se déroule du 17 au 21 juillet avec une série d'activités artistiques, culinaires, sportives, de démonstration de voile et de spectacles de drones.

Grâce à des investissements synchrones dans le tourisme, en particulier dans les festivals internationaux et les produits touristiques, Dà Nang affirme sa croissance socio-économique exceptionnelle. Selon le Service du tourisme de Dà Nang, au cours des six premiers mois de l'année, le nombre total de visiteurs dans la ville a atteint 5,1 millions, dont 2 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à 2023.

Les revenus des services de restauration et d'hébergement ont atteint près de 13.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 22,2% par rapport à 2023. L'économie de la ville a connu une croissance de 8,35% au deuxième trimestre 2024 et de 5% au premier semestre de cette année.

Dà Nang s'efforce d'attirer plus de 8 millions de visiteurs en 2024, soit 6% de plus que l'année dernière, pour revenir complètement au niveau record enregistré en 2019.

VNA/CVN