ITE HCMC 2024 : rendez-vous en septembre à Hô Chi Minh-Ville

Le salon offrira un espace de connexion pour des milliers d'opportunités et coopérations commerciales aux entreprises et partenaires du secteur touristique du Vietnam et de l’étranger. L'ITE HCMC 2024 devrait contribuer à sensibiliser au tourisme durable, avec de nouveaux produits et services pour répondre aux besoins exigeants et à la diversité du marché du tourisme international.

L'événement est également considéré comme une activité importante dans un contexte où l'ensemble de l'industrie du tourisme du pays s'unit pour déployer efficacement des solutions visant à accélérer la reprise et le développement du secteur, dans l'esprit de la Conférence sur le développement du tourisme, présidée par le Premier ministre le 15 novembre 2023. L'événement concentrera aussi tous ses efforts sur la promotion médiatique auprès des marchés cibles, en proposant des solutions et des initiatives qui contribuent à créer des opportunités pour améliorer la compétitivité et développer le tourisme durable.

Participation de plus de 500 exposants et marques

Selon les informations du comité d'organisation, l'ITE HCMC 2024 devrait attirer plus de 500 exposants et marques parmi lesquels des agences internationales de promotion du tourisme, des services et centres vietnamiens de promotion touristique, des associations locales du tourisme, des agences de voyages, des établissements d'hébergement, des compagnies aériennes ou encore des unités de transport.

Dans le but d'améliorer l'expérience des visiteurs, le comité d'organisation a travaillé et invité des partenaires tels que des unités opérant dans les domaines du tourisme de divertissement, du tourisme sportif et culinaire et également des partenaires financiers et technologiques.

L'événement devrait attirer plus de 220 acheteurs internationaux et générer 10.000 rendez-vous d'affaires, offrant ainsi des opportunités d'échange et de contact direct entre les entreprises touristiques internationales et vietnamiennes sous forme de B2B.

En plus des activités de promotion commerciale-culturelle et artistique, l'ITE HCMC 2024 proposera une série diversifiée et dynamique de conférences et de séminaires. Ce sera un pont entre les dirigeants, les experts et les chercheurs et entre les vendeurs et acheteurs internationaux dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la technologie et des médias qui pourront échanger des idées, partager des expériences et discuter de questions importantes en matière de transformation numérique, mais aussi promouvoir le développement durable du tourisme et amener le tourisme vietnamien sur le marché international en attirant les touristes étrangers au Vietnam, contribuant ainsi à l'objectif d'accélérer la reprise et le développement efficace et durable du tourisme vietnamien selon l'esprit de la résolution 82/NQ-CP du gouvernement.

Engagement en faveur du tourisme durable

En outre, les séminaires de l'ITE HCMC 2024 seront également un lieu où les experts et les entreprises pourront présenter et discuter des solutions spécifiques, des nouvelles technologies et des projets réussis d'application de la technologie numérique aux entreprises dans différents domaines tels que la santé, l'éducation, les transports, le tourisme, la cuisine et l’environnement.

Le point culminant de cette 18e édition de l'ITE HCMC sera le Forum du tourisme de haut niveau, toujours sur le thème "Voyage responsable, Avenir créateur", qui devrait réunir plus de 200 représentants des agences de gestion étatique, ainsi que des experts nationaux et internationaux du tourisme, des dirigeants d'entreprises touristiques, ainsi que des agences de gestion de destinations et de médias et des hommes d'affaires pour discuter des stratégies, des politiques et des moyens les plus efficaces pour promouvoir la transformation numérique et un développement économique et touristique mis en œuvre de manière durable et responsable.

Tout cela consiste en un mécanisme de liaison et de coordination pour mobiliser efficacement les ressources nécessaires à la mise en œuvre d'une transformation verte dans les secteurs touristiques et hôteliers, notamment en élargissant le marché du tourisme avec des modèles commerciaux de tourisme vert et intelligent.

La directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Mme Bùi Thi Ngoc Hiêu, a déclaré qu'"avec la participation d'agences de gestion de l'État et d'experts réputés du tourisme national et international, le salon ITE HCMV 2024 promet d'être un forum de partage de nombreuses solutions pratiques et d’initiatives révolutionnaires, apportant une contribution importante au processus de sensibilisation et d'engagement de la communauté en faveur d’un tourisme durable et responsable et affirmant le prestige de ce Salon international du tourisme de premier rang dans la région".

L'ITE HCMC 2024 est organisé annuellement sous la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, et réalisé conjointement par l'Autorité nationale du tourisme et le Service municipal du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec la compagnie CIS Vietnam et la Compagnie Le Bros.

Texte et photos : Tân Dat/CVN