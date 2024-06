À Cao Bang, le village en pierre de Khuôi Ky ne laisse pas de marbre

Photo : VNE/CVN

À plus de 80 km du centre-ville de Cao Bang et à environ deux km de la cascade de Ban Giôc, cet ancien village de l’ethnie Tày est devenu une destination touristique attractive.

Les habitants locaux ont ingénieusement transformé leurs maisons sur pilotis vieilles de plusieurs siècles, entièrement construites en pierre et couvertes de tuiles yin-yang traditionnelles, en chambres d’hôtes accueillantes.

L’une de ces pionnières du tourisme est Ly Thi Diêp, une femme Tày qui a commencé à accueillir des clients dans sa maison familiale en 2016. Son succès a conduit au développement d’un deuxième homestay comprenant cinq bungalows, huit chambres privées et une maison sur pilotis pouvant accueillir de 25 à 30 personnes.

L’homestay de Mme Diêp est unique en raison de son emplacement, avec l’arrière de la propriété adossé à une imposante montagne calcaire et la façade faisant face au doux ruisseau Ky.

Capitalisant sur ce cadre distinctif, Mme Diêp a créé une "salle troglodyte", chambre d’amis nichée contre une falaise rocheuse. Un côté de la pièce présente une falaise de calcaire ondulante, tandis que les autres côtés sont construits en pierre et offrent des fenêtres donnant sur la cour et le jardin communs. Équipée d’équipements modernes, dont une salle de bains privative et la climatisation, cette chambre coûte 1 million de dôngs par nuit.

"Cette chambre est très populaire auprès des touristes étrangers en raison de son caractère unique, de sa nouveauté et de son caractère unique. Ils viennent ici pour découvrir ce que signifie dormir dans une grotte", a expliqué Mme Diêp. Son homestay est souvent complet le week-end.

Photo : VNN/CVN

Le village de Khuôi Ky, nommé d’après le ruisseau qui coule à son entrée, présente des murs et des sentiers pavés. Construit vers le XVIe siècle, Ce village d’ethnie Tày se compose de 14 maisons traditionnelles en pierre réparties sur une superficie d’environ un hectare.

En 2018, le village a été choisi comme point d’expérience touristique communautaire dans le cadre de l'"expérience culturelle autochtone au pays des merveilles" du géoparc Non Nuoc Cao Bang. Les efforts du district de Trùng Khanh et de la province de Cao Bang ont considérablement promu ce village auprès des touristes domestiques et internationaux.

CPV/VNA/CVN