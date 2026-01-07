Hanoï appelle à une protection sanitaire proactive face à la chute des températures

Alors que les résidents se préparent à une vague de froid intense, les services, agences et autorités de Hanoï ont rapidement mis en œuvre une série de mesures visant à préserver la santé publique dans toute la capitale.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), Hanoï reste en proie à un froid intense et prolongé, avec des périodes qualifiées d’extrêmes, les températures basses persistant pendant plusieurs jours consécutifs.

Le Département de l’éducation et de la formation de la capitale a demandé aux établissements scolaires de la ville d’appliquer rigoureusement les mesures de prévention des maladies, de garantir l’hygiène et la sécurité alimentaire dans les écoles et de prendre des mesures proactives pour protéger la santé des élèves face à la chute des températures.

Les écoles ont également été invitées à adapter leurs programmes d’enseignement, à limiter les activités extérieures pendant les périodes de grand froid et de froid extrême, et à assurer la sécurité des élèves à tous les niveaux.

De nombreux établissements scolaires de la capitale ont déjà mis en place diverses mesures de prévention contre le froid afin de préserver la santé des élèves.

En plus d’une surveillance étroite de l’évolution météorologique et d’une adaptation rapide des activités, les écoles ont intensifié leurs efforts pour maintenir les élèves au chaud, notamment ceux de maternelle et de primaire.

À la maternelle Quan Hoa, dans le quartier de Nghia Dô, des mesures de prévention contre le froid ont été mises en œuvre de manière coordonnée, avec un accent particulier sur la nutrition et le maintien des repas au chaud.

L’école a conçu des menus adaptés aux conditions climatiques extrêmes, garantissant un apport équilibré en nutriments tout en augmentant le nombre de plats chauds, énergétiques et faciles à digérer afin de renforcer l’immunité des enfants.

Les procédures de préparation, de conservation et de service des repas ont également été renforcées pour garantir que les plats restent chauds au moment du service, minimisant ainsi les risques sanitaires.

Lors des journées de grand froid, l’école augmente le nombre de plats chauds, vérifie régulièrement la température des aliments avant de les servir et collabore étroitement avec les enseignants pour surveiller la santé de chaque enfant afin d’adapter rapidement les mesures de prise en charge en cas de besoin.

Au collège Nam Phuong Tiên B, dans la commune de Xuân Mai, des mesures proactives ont également été prises pour protéger la santé des élèves face au froid intense, en privilégiant une étroite collaboration avec les familles.

Mesures de prévention sanitaire en période de grand froid

Le Département municipal de la santé a donné des directives aux centres de santé communaux et de quartier afin qu’ils diffusent les recommandations sanitaires relatives à la période de grand froid auprès des populations et des travailleurs.

Photo : VNA/CVN

Le personnel de santé à tous les niveaux, en particulier dans les structures de proximité, a été chargé d’informer et de conseiller le public, tandis que des campagnes de communication sont organisées par divers canaux appropriés et efficaces.

Le département a également demandé aux hôpitaux publics et privés de la ville de vérifier et de garantir des stocks suffisants de médicaments d’urgence, un nombre suffisant de lits d’hospitalisation et un équipement adéquat pour prendre en charge rapidement les urgences courantes.

Le Centre de contrôle des maladies de Hanoï a été désigné comme point de contact principal chargé de fournir des recommandations, de mener des inspections, de superviser la mise en œuvre et de compiler des statistiques et des rapports, le cas échéant.

Les autorités sanitaires conseillent aux habitants de limiter leurs activités extérieures pendant les périodes de grand froid et de vents forts, en particulier de la fin de soirée au petit matin.

Lorsque sortir est inévitable, il est recommandé de porter des vêtements chauds et coupe-vent pour conserver la chaleur corporelle et de garder le corps au sec, en particulier le cou, les mains et les pieds, afin de réduire les risques de maladies liées au froid.

Il est également conseillé aux résidents d’éviter l’exposition à la fumée de tabac et aux émanations de charbon, et de limiter leur consommation d’alcool, surtout en zone montagneuse.

L’alcool peut provoquer une vasoconstriction, une hausse de la tension artérielle et un risque accru d’accident vasculaire cérébral, pouvant entraîner la mort. De même, la consommation de boissons stimulantes comme la caféine doit être limitée par temps froid.

Les autorités sanitaires mettent en garde contre les bains tard le soir après 22 h, les bains prolongés et les bains dans les courants d’air, car ces pratiques augmentent le risque de choc thermique.

Il est conseillé aux travailleurs manuels, aux personnes âgées et aux enfants d’augmenter leur apport énergétique et leur consommation de micronutriments essentiels, notamment les vitamines A et C, afin de renforcer leur système immunitaire. Il est recommandé d’éviter les aliments froids ou sortis directement du réfrigérateur afin de limiter les risques d’hypothermie.

Pour les personnes atteintes de maladies chroniques telles que l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires ou les troubles musculo-squelettiques, il est crucial de suivre scrupuleusement le traitement prescrit, associé à une activité physique adaptée et à une alimentation équilibrée.

L’activité physique régulière contribue à réchauffer le corps, à renforcer sa résistance et à améliorer son adaptation au froid.

Il est conseillé aux personnes travaillant par temps froid, notamment celles travaillant en extérieur ou dans des environnements humides, de se couvrir chaudement, de travailler à une intensité appropriée et de veiller à ce que leurs mains, leurs pieds et leurs vêtements restent secs.

Les autorités sanitaires municipales ont notamment mis en garde les habitants contre le risque d’intoxication au monoxyde de carbone à l’intérieur des bâtiments.

L’utilisation de charbon de bois ou de charbon alvéolaire pour la cuisson ou le chauffage dans les espaces clos est fortement déconseillée.

Si l’utilisation de charbon est indispensable, même brièvement, par temps extrêmement froid, il convient de laisser les portes légèrement ouvertes pour assurer une bonne ventilation, de ne chauffer que lorsque les personnes sont éveillées et de ne jamais laisser de charbon allumé toute la nuit dans des pièces fermées.

Lors de l’utilisation de radiateurs électriques, la sécurité doit également être respectée. Les radiateurs infrarouges ne doivent pas être placés trop près des jeunes enfants ou des personnes âgées afin d’éviter les risques de dessèchement cutané, de brûlures ou d’incendie.

Selon le NCHMF, les températures minimales devraient descendre entre 6 et 9°C mercredi 7 janvier, et même en dessous de 3°C dans certaines zones montagneuses du nord et des moyennes terres. Dans le delta du fleuve Rouge, les températures minimales devraient osciller entre 9 et 12°C, certaines zones descendant même en dessous de 8°C. À Hanoi, le temps devrait rester sec, avec un froid intense et des températures minimales généralement comprises entre 10 et 12 degrés Celsius.

Le NCHMF recommande aux habitants des zones montagneuses du Nord de rester vigilants face aux risques de gel et de givre, et prévoit une atténuation de la vague de froid aux alentours de samedi 10 janvier.

VNA/CVN