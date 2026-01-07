L’enseignement supérieur vietnamien progresse dans les classements internationaux

Dans la mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW du Politburo relative au développement de l’éducation et de la formation, l’enseignement supérieur vietnamien s’emploie à améliorer la qualité et à renforcer l’intégration internationale. Les résultats des classements de 2025 témoignent de cette dynamique de progrès.

Photo : NDEL/CVN

Établi par l’organisation éducative britannique Quacquarelli Symonds, le QS World University Rankings (QS WUR) figure parmi les trois classements universitaires les plus reconnus au monde. En Asie du Sud-Est, 84 établissements d’enseignement supérieur y sont recensés en 2025, dont six du Vietnam.

Selon les données publiées le 6 novembre 2024, six établissements vietnamiens figurent dans le QS WUR 2025. Par ailleurs, 17 universités vietnamiennes apparaissent dans le QS Asia University Rankings, soit deux de plus qu’en 2024. L’Université de Vinh et l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville y font leur première entrée. Les établissements classés sont implantés à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Cân Tho, Huê et Vinh.

En 2025, dix établissements ont progressé dans le classement, tandis que cinq ont reculé. Si les universités nouvellement intégrées occupent encore des positions modestes, les scores moyens des établissements vietnamiens se sont améliorés sur plusieurs indicateurs, en particulier en matière de coopération internationale et de citations par publication scientifique. Le Vietnam se situe actuellement au 15e rang sur 25 pays asiatiques classés par QS.

Dans le QS Asia University Rankings 2025, 17 établissements vietnamiens sont présents. L’Université Duy Tân occupe la meilleure position, à la 127e place, suivie par l’Université nationale de Hanoï (161e) et l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (184e). L’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville se classe dans la tranche 701-750, tandis que l’Université de Vinh se situe entre la 851e et la 900e place.

Dans les classements QS par discipline, neuf universités vietnamiennes sont reconnues dans 25 domaines d’études. Trois disciplines figurent parmi les 100 meilleures mondiales, ingénierie pétrolière, gestion hôtelière et loisirs, arts du spectacle, confirmant la reconnaissance internationale de la formation ciblée assurée par certains établissements nationaux.

Aux cotes de QS, le THE World University Rankings évalue les établissements d’enseignement supérieur à l’échelle mondiale sur la base de leurs missions fondamentales : enseignement, recherche, transfert des connaissances et ouverture internationale. En 2025, neuf universités vietnamiennes y sont classées. L’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, pour sa première participation, se situe dans le groupe 501-600, soit la meilleure position parmi les établissements nationaux retenus.

Ces résultats montrent que l’enseignement supérieur vietnamien occupe une place de plus en plus visible sur la carte mondiale de l’enseignement supérieur, grâce à la sollicitude constante et aux orientations stratégiques du Parti et de l’État dans les domaines de l’éducation et des sciences-technologies, telles qu’exprimées notamment dans les Résolutions n°57-NQ/TW et n°71-NQ/TW.

L’adoption d’outils d’évaluation avancés, la mise en place de systèmes internes d’assurance qualité et l’essor d’une culture de la qualité constituent des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité des universités. Les efforts propres aux établissements, élargissement des partenariats internationaux, intensification des publications scientifiques, investissements dans les infrastructures et rénovation des programmes de formation, ont contribué à des évolutions concrètes.

Hoàng Minh Son, directeur de l’Université nationale de Hanoï, souligne que pour se rapprocher des grandes universités mondiales, les établissements vietnamiens doivent poursuivre la rénovation de leurs modèles de gouvernance, renforcer la qualité de la formation et de la recherche, élargir la coopération internationale et promouvoir une intégration qualitative accrue. "Les classements constituent avant tout un outil de comparaison, d’apprentissage et de perfectionnement", ajoute-t-il.

Selon le ministère de l’Éducation et de la Formation, le classement de l’enseignement supérieur vietnamien présente encore des limites : le nombre d’établissements classés demeure restreint, les positions se concentrent à des niveaux moyens ou inférieurs, la qualité de la recherche et des publications internationales reste inégale, tandis que la coopération internationale, le transfert de technologies et la gouvernance universitaire ne répondent pas toujours aux exigences actuelles.

La Résolution n°71-NQ/TW du Politburo fixe pour objectif un développement de l’enseignement supérieur axé sur la qualité, l’efficacité et une intégration approfondie ; les résultats issus des classements internationaux constituent une base permettant de croire que l’enseignement supérieur vietnamien se rapprochera davantage des objectifs stratégiques définis.

NDEL/VNA/CVN