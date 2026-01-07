Prise en charge à 100% des soins de santé pour les pauvres et les personnes âgées

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, les ménages quasi-pauvres et les personnes âgées de 75 ans et plus percevant une pension sociale de retraite bénéficieront d’une prise en charge à 100% des frais de consultation et de soins médicaux couverts par l’assurance maladie.

>> L’équité en santé grâce à l’innovation dans les soins de santé

>> Près de 88.700 milliards de dôngs pour les soins de santé et la qualité démographique

>> Le MoH élabore une feuille de route pour la gratuité des soins de santé de base

Photo : VNA/CVN

La mesure découle de la Résolution n° 261/2025/QH15, adoptée le 11 décembre 2025 par l’Assemblée nationale pour renforcer la protection et les soins de santé de la population. Ainsi, le taux de remboursement passera de 95% à 100% pour les ménages quasi pauvres, et de 80% à 100% pour les seniors concernés.

Le ministère de la Santé a demandé aux établissements de soins et aux autorités sanitaires locales de mettre en œuvre rapidement cette politique, afin de garantir pleinement les droits des assurés dès l’entrée en vigueur de la résolution.

Selon l’Assurance sociale du Vietnam, à partir de 2026, 11 groupes de bénéficiaires, dont les personnes pauvres, les enfants de moins de 6 ans, les personnes ayant rendu des services méritoires à la nation et certains groupes vulnérables, bénéficieront également d’une prise en charge intégrale des soins médicaux.

Cette extension de la couverture à 100% vise à améliorer l’accès aux services de santé, à réduire les dépenses médicales des citoyens et à renforcer le caractère humaniste et durable de la politique de protection sociale.

VNA/CVN