Deux donneurs en état de mort cérébrale sauvent 13 vies grâce au don d’organes

Deux cas de dons d’organes après constatation de mort cérébrale à Hô Chi Minh-Ville ont permis, entre le 31 décembre et le 4 janvier, de sauver des vies et de redonner la vue à 13 patients, soulignant ainsi l’importance humanitaire fondamentale du don d’organes.

Photo : VNA/CVN

Le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville (Sud) a réalisé avec succès deux transplantations simultanées, un cœur et un foie, grâce aux organes prélevés sur un patient en état de mort cérébrale hospitalisé à l’Hôpital populaire N°115.

Le cœur a été transplanté chez un homme de 61 ans atteint de cardiomyopathie dilatée depuis plus de dix ans et dont la maladie avait évolué vers une insuffisance cardiaque terminale, pour laquelle la transplantation était le seul traitement envisageable.

Dans le même temps, une transplantation hépatique a été réalisée sur un patient de 16 ans atteint d’une maladie hépatique chronique avancée, ayant évolué vers une cirrhose terminale et une insuffisance hépatique aiguë, mettant sa vie en danger.

Dans la nuit du 4 janvier, les équipes médicales du Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville se sont mobilisées pour réaliser les deux transplantations. Par ailleurs, une partie du foie prélevé a été transférée à l’Hôpital national pour enfants en vue d’une transplantation chez un patient pédiatrique, tandis que deux cornées ont été attribuées à l’Hôpital central de Huê.

Auparavant, le 31 décembre, l’Hôpital populaire N°115 avait également enregistré un cas de don d’organes après un décès cérébral. En coordination avec le Centre national vietnamien de coordination des transplantations d’organes humains (VNHOT), huit organes du donneur ont été distribués à des centres de transplantation à travers le pays, bénéficiant à des patients en situation critique. Il s’agissait d’un poumon, d’un cœur, de deux reins, de deux foies et de deux cornées.

En particulier, un cœur donné a été transplanté chez un garçon de 15 ans souffrant d’insuffisance cardiaque terminale au Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville, lui offrant une nouvelle chance de vivre.

VNA/CVN