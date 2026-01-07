Hô Chi Minh-Ville mobilise 21 milliards de dôngs pour les pauvres avant le Têt

Hô Chi Minh-Ville a mobilisé via un programme musical spécial plus de 21 milliards de dôngs (près de 800.000 dollars) pour soutenir les personnes démunies à l’approche du Nouvel An lunaire (Têt).

L'événement a été organisé mardi 6 janvier par l’Association des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville en coordination avec la Radio-Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV). Il a proposé une série de spectacles printaniers mettant en lumière la vie rurale et le travail agricole, contribuant ainsi à créer une ambiance festive tout en promouvant la solidarité et la compassion.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’initiative de longue date "Têt solidaire", née de campagnes antérieures telles que "L’abricotier de printemps" et "Faire de bonnes actions pendant le Têt".

Depuis 2008, cette initiative bénéficie d’un fort soutien de la part d’entreprises, d’organisations et de particuliers, et a permis d’aider plus de 77 400 ménages agricoles pauvres ou à faible revenu, ainsi que d’autres groupes vulnérables, pour un financement total dépassant 131 milliards de dôngs.

Nguyên Thanh Trung, président de l’Association des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le programme de cette année avait permis de distribuer des dizaines de milliers de colis de Têt aux ménages pauvres ou à faible revenu.

Le responsable a également soutenu la construction de logements sociaux, fourni des outils de production et une aide à la subsistance, et octroyé des livrets d’épargne et des bourses d’études, en particulier aux enfants orphelins de la pandémie de COVID-19.

Il a ajouté que l’association continuera à développer le programme avec des activités pratiques et inclusives, en assurant une utilisation transparente et efficace des ressources conformément au principe de "ne laisser personne de côté", et en contribuant à la réduction durable de la pauvreté et au développement rural.

