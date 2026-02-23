À la découverte du sanctuaire céleste du Nam Giao à Ninh Binh

Au cœur du paysage karstique de Ninh Binh, le Dàn Kinh Thiên, autel sacré vieux de plus de mille ans, ravive l’épopée de Dinh Tiên Hoàng (924 - 979), souverain fondateur qui unit le pays après avoir rendu hommage au Ciel et à la Terre.

Appelé aussi autel du Nam Giao, le Dàn Kinh Thiên représentait l’un des centres rituels les plus importants de la monarchie vietnamienne. Les dynasties successives y accomplissaient le sacrifice céleste, cérémonie solennelle destinée à invoquer l’harmonie climatique, la stabilité du pays et la prospérité du peuple.

Truong Dinh Tuong, président de l’Association des sciences historiques de Ninh Binh, explique que ce type d’ouvrage relevait du culte impérial. De l’époque des Dinh (968-980) et des Tiên Lê (980-1009) jusqu’à celle des Nguyên (1802-1945), les souverains considéraient le rituel du Nam Giao comme un acte fondamental, à la fois spirituel et politique.

L’empreinte du sacré

Ancienne capitale de trois dynasties - Dinh, Tiền Lê et Ly (1009-1225) -, Hoa Lư conserve encore aujourd’hui de profondes traces de son passé royal. C’est précisément sur cet autel que Dinh Bô Linh aurait célébré un sacrifice au Ciel avant de partir en campagne contre les douze seigneurs de guerre. Après avoir pacifié le territoire, il y serait revenu en 968 pour annoncer son avènement sous le nom de Dinh Tiên Hoàng, proclamer l’État de Dai Cô Viêt et inaugurer l’ère de la paix, posant ainsi les bases du premier État monarchique centralisé du Vietnam.

Chaque année, le 10e jour du troisième mois lunaire, la province de Ninh Binh reconstitue la cérémonie en mémoire du souverain fondateur, perpétuant un héritage spirituel ancré dans l’histoire nationale.

Entre histoire et paysage

L’autel millénaire se situe dans l’ancienne citadelle de Hoa Lu, aujourd’hui intégrée au complexe paysager de Tràng An, classé patrimoine mondial pour ses valeurs culturelles et naturelles. Le site restauré s’élève près du mont et de la pagode Bai Dinh, dans le quartier de Tây Hoa Lu.

En 2018, à l’occasion du 1.050e anniversaire du couronnement de Dinh Bô Linh (968-2018), les autorités locales ont entrepris une restitution de l’ensemble. Au-delà de sa portée mémorielle, le lieu est devenu un pôle d’intérêt pour les voyageurs en quête de patrimoine et de spiritualité.

Implanté sur la partie la plus élevée de la vallée de Môc Hoàn, vaste d’environ 270 hectares, l’édifice adopte une organisation symbolique en trois enceintes successives : Nhân môn (porte de l’Homme), Dia môn (porte de la Terre) et Thiên môn (porte du Ciel). Cette disposition renvoie à la conception ancienne du "Tam Tài" - Ciel, Terre, Homme - formant l’équilibre de l’univers.

Chacun de ces portails comporte trois accès - central, gauche et droit - selon le modèle architectural palatial. Les structures sont réalisées en briques imitant la latérite, produites grâce au savoir-faire poussé des artisans de Bat Tràng, réputés pour leur maîtrise technique. Des balustrades de pierre finement décorées complètent l’ensemble.

L’autel marque l’entrée d’une vaste vallée encerclée de montagnes et couverte d’une forêt verdoyante toute l’année. La végétation y forme plusieurs strates, les fleurs sauvages diffusent leurs parfums, tandis que résonnent cris d’oiseaux et appels de gibbons. Au centre s’étend le lac Muc Long, dit "oeil du dragon", relié aux sources souterraines des grottes de Tràng An. Considéré comme un lieu de convergence des eaux et des énergies vitales, ce plan d’eau reste abondant en toute saison.

Au milieu de la vallée ont également été construites trois grandes maisons sur pilotis inspirées de l’architecture traditionnelle mường. Ces bâtiments font office de musée ethnographique, présentant outils, produits artisanaux et objets domestiques, tout en reconstituant des scènes de la vie quotidienne : filage, tissage, cuisine et pratiques familiales. L’initiative évoque les origines mường de Dinh Tiên Hoàng, né dans l’ancienne région de Kim Lu, au cœur de Hoa Lu.

Un patrimoine d’avenir

Selon les responsables du Service du tourisme de Ninh Binh, le nouveau site culturel et spirituel de Thung Ui, qui abrite l’autel, ouvre officiellement ses portes à l’occasion du Têt 2026.

Pour les autorités locales, cette destination ne constitue pas seulement un témoin du passé. Elle se veut aussi un espace de découverte, rappelant aux visiteurs les racines historiques du Vietnam tout en créant une nouvelle dynamique touristique susceptible de renforcer l’attractivité de Ninh Binh dans les années à venir.

