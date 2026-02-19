À Dà Nang, faire vivre le métier traditionnel des lanternes

À contre-courant de nombreux jeunes attirés par la vie urbaine, Lê Vinh Hà, originaire de la ville de Dà Nang (Centre), est revenu dans sa ville natale afin de perpétuer le métier familial de fabrication de lanternes traditionnelles.

Des lanternes de son enfance à l’ambition de proposer des produits artisanaux sur le marché mondial, le parcours de Lê Vinh Hà, installé dans le quartier de Diên Bàn (ville de Dà Nang, Centre), témoigne non seulement de la préservation de cet artisanat ancestral, mais aussi de la valorisation d’un patrimoine culturel modernisé, en phase avec les enjeux de l’intégration et de l’ouverture internationale.

Texte et photos : Quê Anh-VNA/CVN