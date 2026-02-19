À Dà Nang, faire vivre le métier traditionnel des lanternes
À contre-courant de nombreux jeunes attirés par la vie urbaine, Lê Vinh Hà, originaire de la ville de Dà Nang (Centre), est revenu dans sa ville natale afin de perpétuer le métier familial de fabrication de lanternes traditionnelles.
>> Les lanternes de Hôi An, emblèmes de la vielle ville du Centre
>> Hôi An brille sur le palmarès d’Agoda des festivals des lanternes d’Asie
>> La Fête de la mi-automne illumine la vieille ville de Hôi An
Des lanternes de son enfance à l’ambition de proposer des produits artisanaux sur le marché mondial, le parcours de Lê Vinh Hà, installé dans le quartier de Diên Bàn (ville de Dà Nang, Centre), témoigne non seulement de la préservation de cet artisanat ancestral, mais aussi de la valorisation d’un patrimoine culturel modernisé, en phase avec les enjeux de l’intégration et de l’ouverture internationale.
|Lê Vinh Hà emballe des lanternes traditionnelles destinées à des restaurants, établissements et hôtels de Hôi An.
|Les lanternes de l’atelier Thiên Dang, situé dans le quartier de Diên Bàn (ville de Dà Nang), sont entièrement fabriquées à la main à partir de matériaux traditionnels.
|Les lanternes confectionnées par Lê Vinh Hà se distinguent par la richesse de leurs motifs et la diversité de leurs couleurs, attirant une large clientèle.
|Chaque création est réalisée artisanalement à partir de matériaux traditionnels.
|L’atelier Thiên Dang, à Dà Nang, perpétue un savoir-faire artisanal à travers une production entièrement manuelle.
|À Hôi An (ville de Dà Nang), les lanternes traditionnelles sont omniprésentes, créant une atmosphère de vieille ville à la fois enchanteresse et profondément vietnamienne.
|Les lanternes constituent "l’âme" du Festival des lanternes de Hôi An, organisé chaque mois lors de la nuit de pleine lune.
Texte et photos : Quê Anh-VNA/CVN