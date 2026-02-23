Au printemps, cap sur le pays du quan ho

Aux premiers jours de la nouvelle année lunaire Binh Ngo 2026, des milliers de visiteurs venus des quatre coins du pays ont convergé vers la terre natale du quan ho (chant alterné), à Bac Ninh - Kinh Bac, pour prier au temple, formuler des vœux de paix, de chance et de bonheur, et découvrir le riche ensemble de vestiges historiques et culturels de la province.

Située au cœur du delta du Fleuve Rouge, dotée de terres fertiles et de paysages harmonieux, bénéficiant d’échanges économiques et culturels avec l’ensemble des régions du pays, la région de Kinh Bac constitue l’un des berceaux de la civilisation rizicole et l’un des foyers d’émergence de la civilisation Dai Viêt.

Le territoire abrite une densité remarquable de pagodes, de tours et de mausolées érigés au fil des dynasties féodales vietnamiennes.

Dans cette terre de patrimoine, chaque pas semble effleurer les strates entremêlées de culture et d’histoire.

Parmi les chefs-d’œuvre architecturaux, empreints d’une forte valeur historique et artistique, conjuguant harmonieusement architecture palatiale et traditions populaires, figurent notamment le Dên Dô, les pagodes de Phât Tich, But Thap et Dâu ainsi que le tombeau de Kinh Dương Vương.

Photo : VNA/CVN

En 2026, pour la première fois, un circuit printanier en train reliant Thang Long à Kinh Bac a été conçu de manière innovante. Cette initiative ouvre aux jeunes générations une opportunité de mieux appréhender les traditions, tandis qu’elle permet aux aînés de retrouver les réminiscences du Têt d’antan.

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du Têt Binh Ngo 2026, afin d’attirer un large public, la quasi-totalité des sites touristiques et monuments de la province de Bac Ninh ont été soigneusement préparés : modernisation des infrastructures, embellissement des paysages, renforcement des équipes d’accueil et de sécurité pour servir habitants et visiteurs dans les meilleures conditions.

S’inscrivant dans la tendance actuelle de la photographie et des réseaux sociaux, les comités d’organisation des fêtes villageoises et pagodes ont également aménagé des espaces de "check-in" attrayants et développé des services expérientiels offrant aux visiteurs des sensations renouvelées et séduisantes.

Tuân Tu - Câm Sa / CVN