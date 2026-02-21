Bonnes idées de livres à offrir pour le Têt et faire plaisir aux enfants

Dans de nombreuses familles vietnamiennes, le Têt ne se résume plus seulement aux gâteaux de riz gluant, aux fleurs de pêcher ou d’abricotier. Il se lit aussi. À l’approche du printemps, les livres s’invitent à la table des fêtes, offrant aux enfants un accès aux traditions, aux souvenirs et aux coutumes du Nouvel An lunaire, d’une région à l’autre du pays.

>> La saison des livres du Têt fait son grand retour

>> Ouverture du Festival de la rue des livres du Nouvel An lunaire du Cheval

Photo : VOV/CVN

Comme chaque année, les éditions Kim Dông publient Nhâm nhi Têt Binh Ngo (Bienvenue au Têt de l’Année du Cheval), une anthologie réunissant nouvelles, poèmes consacrés au printemps et à l’animal emblématique de l’année. À travers ces pages, le Têt traditionnel se déploie : les plats incontournables - banh chung (gâteaux de riz gluant), confits sucrés - mais aussi les gestes culturels, de la calligraphie aux peintures populaires, sans oublier les courses de chevaux du Nouvel An.

Dans sa nouvelle L’invité mystérieux du réveillon, Cao Nguyêt Nguyên a choisi un décor urbain.

"Cette fois, je ne me suis pas située dans un village, mais dans un petit ensemble d’habitations collectives, en ville, où vivent des familles venues d’horizons différents. Les enfants, avec leurs parents et leurs voisins, préparent le Têt ensemble : ils font les gâteaux de riz gluant, les cuisent dans la cour... Cela permet aux enfants de visualiser des choses simples et familières du quotidien, tout en découvrant les valeurs culturelles et traditionnelles de notre pays", dit-elle.

L’ouvrage s’attarde aussi sur la place du cheval dans l’imaginaire vietnamien, le cheval qui est symbole de persévérance, de loyauté, de liberté et d’aspiration à s’élever.

Pour Vu Thi Quynh Liên, directrice adjointe et rédactrice en chef des éditions Kim Dông, chaque texte s’inscrit dans cette démarche.

"Dans Nhâm nhi Têt, chaque histoire est liée au Têt et aux particularités du printemps. Cette année, deux textes nous ont particulièrement marqués : l’un sur les danses du cheval dans différentes régions, l’autre sur les grandes années du Cheval associées à des récits autour du président Hô Chi Minh. Ce sont de véritables fragments d’histoire, très captivants pour les lecteurs", explique-t-elle.

Encore plus immersive, la collection illustrée Têt tuôi tho (Le Têt de l’enfance) invite les jeunes lecteurs à célébrer le Nouvel An lunaire aux quatre coins du Vietnam. Chaque livre devient une escale printanière, révélant une ambiance festive propre à chaque territoire, comme nous l’indique Trân Trung Hiêu, des éditions Kim Dông.

"La particularité de cette collection, c’est que le Têt se déroule dans des espaces très différents. On reste toujours au Vietnam, mais dans des lieux emblématiques : le delta du Mékong, le Centre méridional, ou encore les îles lointaines. Au-delà des points communs du Têt traditionnel, chaque région a ses spécificités - le climat, les couleurs des fleurs, la cuisine, les activités du début d’année. Le Têt est d’une beauté et d’une richesse incroyables, à l’image de la diversité culturelle du Vietnam", précise-t-il.

La collection évoque aussi le regard d’enfants vietnamiens nés à l’étranger, qui découvrent pour la première fois le Têt au pays de leurs parents.

Photo : VOV/CVN

Dans Bà ngoai trên mây (Grand-mère sur les nuages), Hollie Trân raconte le retour au Vietnam de deux enfants vivant en Angleterre.

"Je voulais écrire une petite histoire joyeuse pour le début de l’année. Katelyn et Aiden viennent fêter le Têt pour la première fois au Vietnam. Ils découvrent le marché du Têt, la maison où leur mère a grandi, des plats à la fois étranges et familiers. Tout est nouveau pour eux, mais rempli de chaleur et d’émotion", confie-t-elle.

Au fil des lectures, ces livres du Têt deviennent des passeurs de mémoire. Page après page, les valeurs traditionnelles s’enracinent dans l’imaginaire des enfants...

"J’aime beaucoup ces livres sur le Têt. Les chevaux sont dessinés avec plein de couleurs, ils ont l’air forts et courageux. J’ai envie de lire toutes les histoires qui parlent d’eux", raconte un jeune lecteur.

"En participant à ces séances de lecture, je comprends mieux comment on fête le Têt dans différentes régions. À Hanoï, il y a les gâteaux de riz gluant, les fleurs de pêcher, les kumquats… Et grâce aux livres, je découvre qu’ailleurs, on trouve des fleurs d’abricotier, des banh tet (gâteaux de riz gluant cylindriques), d’autres traditions … ", se réjouit une autre.

Ces livres du Têt nourrissent chez les enfants l'amour de la culture traditionnelle. Lire et échanger sur le Têt d'autrefois, c'est ainsi que chaque famille préserve les valeurs ancestrales dans le rythme de vie moderne.

VOV/VNA/CVN