“Nhi Đô Mai” ou la fusion subtile du thé et de la fleur d’abricotier

“ Nhi Dô Mai ” (Abricotier à double floraison) est le nom d’un thé d’exception créé par la Huénne Trân Thi Thanh Nhi. Ce breuvage déploie un parfum inédit de fleur d’abricotier, évoquant la sensation d’un printemps qui renaît, délicat et lumineux, au creux de la tasse.

>> À quoi ressemble une vraie cérémonie impériale du thé à Huê ?

>> Un salon de thé fait revivre le Hanoï d’antan

>> Lâm Dông accueille pour la première fois le Festival international du thé

>> Huê à l’heure des thés dans la Citadelle impériale

Photo : TN/CVN

Située dans une ruelle paisible du centre-ville de Huê (Centre), la maison de thé “Hiên Trà Nhi Đô Mai” est tenue par l’artisane Trân Thi Thanh Nhi et son époux Truong Minh Hiêu.

Plus qu’un simple salon de thé, c’est un lieu de contemplation, où chaque geste - de la préparation à la dégustation - devient un rituel empreint de pleine conscience. Ici, le silence n’est jamais vide : il laisse au thé le soin de raconter sa propre histoire. “L’abricotier jaune, emblème du printemps et de la terre impériale, occupe une place particulière dans notre travail artisanal qui l’apprécie pour la fragrance pure et subtile de ses fleurs”, affirme Thanh Nhi.

La “forge du parfum”

Le nom “Nhi Đô Mai” ne renvoie pas seulement à un souvenir d’enfance dans le jardin du grand-père de l’artisane Thanh Nhi. Il s’inspire également d’un ancien récit poétique anonyme, dans lequel la seconde floraison de l’abricotier symbolise une bénédiction céleste accordée à la loyauté et à la vertu. Cette image imprègne l’esprit du lieu, devenu un refuge pour les amateurs d’esthétique, de lenteur et de profondeur.

Âgée de 41 ans, Thanh Nhi mène une double vie : Docteure et maître de conférences à la Faculté de lettres de l’Université de pédagogie de Huê, elle est aussi une figure respectée de l’art du thé vietnamien. Elle fut lauréate du premier prix “Thé et accompagnements”, du deuxième prix de dégustation à la “Tea Masters Cup Vietnam 2019”, et l’un des trois artisans vietnamiens remarqués au “World Tea Brewing Championship” en Chine en 2020.

Photos : TN/CVN

Issue d’une famille imprégnée de la tradition du thé, Thanh Nhi a grandi dans un jardin historique, sur une terre autrefois offerte par l’empereur Đông Khánh (1864-1889) à ses ancêtres. C’est là, en observant son grand-père savourer chaque jour son thé sous l’auvent, face aux abricotiers en fleurs, que s’est forgée sa passion.

Au fil des années, Thanh Nhi a maîtrisé une technique ancestrale rare : la “forge du parfum” (luyên huong). Ce procédé délicat consiste à imprégner lentement les bourgeons de thé de l’essence florale, jusqu’à créer une fusion parfaite entre le thé et la fleur.

“Pour élaborer le thé à la fleur d’abricotier, les bourgeons de thé séchés sont délicatement mêlés à des fleurs fraîches dont on a retiré le pistil. Le mélange est ensuite étalé sur des claies de bambou, puis incubé dans une pièce close avant d’être légèrement séché. Ce cycle - mélange, incubation, séchage - est répété jusqu’à dix fois. À chaque étape, de nouvelles fleurs peuvent être ajoutées afin d’enrichir la profondeur aromatique”, détaille l’artisane.

Lorsque le parfum a totalement imprégné les bourgeons, les pétales sont retirés ou conservés en petite quantité selon l’effet recherché. Chaque portion est ensuite enveloppée dans une feuille de lotus fraîche, qui fixe l’arôme tout en y ajoutant une note végétale subtile.

Une fusion absolue

“Le thé à la fleur d’abricotier est le fruit de quatre générations de recherche et de passion, confie Truong Minh Hiêu. Portés par l’amour du thé, de l’abricotier et de la culture de Huê, nous avons cherché à sublimer cet héritage afin de contribuer au rayonnement de la capitale gastronomique du Vietnam”.

Ce qui distingue le thé “Nhi Đô Mai”, c’est la persistance du parfum. Contrairement aux produits simplement aromatisés, ici la fragrance s’intègre au cœur même des bourgeons. Jusqu’à dix infusions sont possibles : même lorsque la saveur s’estompe, le parfum demeure. Cette excellence repose sur une technique ancestrale préservée avec rigueur, utilisant exclusivement des théiers anciens Shan Tuyêt et des fleurs d’abricotiers cultivés sans engrais chimiques.

“Nous soumettons le thé à de multiples cycles de +forge du parfum+ afin que chaque cellule du bourgeon s’imprègne pleinement, jusqu’à ce que le thé et la fleur ne fassent plus qu’un, explique Thanh Nhi. C’est une approche radicalement différente des méthodes modernes d’aromatisation”.

S’installer dans le salon de thé de la famille de Thanh Nhi, c’est suspendre le temps. La dégustation devient un voyage sensoriel, une promenade imaginaire au cœur d’un jardin d’abricotiers en fleurs. Les volutes du thé tissent un lien invisible entre passé et présent, entre mémoire et instant. Lorsque la tasse s’approche des lèvres, le parfum intense de l’abricotier se déploie, porté par la douceur persistante du thé Shan Tuyêt centenaire.

Aux côtés de cette création emblématique “Nhi Đô Mai”, la famille de Thanh Nhi propose également des thés au lotus, à l’osmanthus ou au chrysanthème, tous façonnés selon le même art patient et exigeant.

Linh Thao/CVN