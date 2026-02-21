Festival du Printemps du mont Bà Den 2026 à Tây Ninh

La cérémonie d’ouverture officielle du Festival du Printemps du mont Bà Den 2026, placée sous le thème "Parfums et Couleurs de Tây Ninh", s’est tenue vendredi soir 20 février, correspondant au 4ᵉ jour du 1 er mois lunaire de l’Année du Cheval, à la zone touristique nationale du mont Bà Den, dans la province de Tây Ninh (Sud).

Photo : TT/CVN

À cette occasion, Nguyên Hông Thanh, vice-président du Comité populaire provincial, a procédé au battement solennel du tambour inaugural, marquant le lancement officiel du festival et d’une série d’activités culturelles et festives d’envergure célébrant le début de la nouvelle année lunaire.

Se déroulant du 17 février au 18 mars 2026, le festival propose une programmation riche et diversifiée, comprenant des spectacles d’arts populaires, des défilés en áo dài (tunique traditionnelle), ainsi que des activités culinaires et culturelles caractéristiques de Tây Ninh.

L’événement offre aux visiteurs l’opportunité d’accomplir les rites spirituels, de participer à des fêtes traditionnelles locales, d’admirer la beauté majestueuse des paysages naturels, tout en s’immergeant dans un espace culturel profondément ancré dans l’identité locale.

Photo : VNA/CVN

Le temps fort de la soirée d’ouverture a été le programme artistique intitulé "Parfums et couleurs de Tây Ninh", une œuvre scénographique soignée retraçant le processus de formation et de développement de cette terre méridionale riche en histoire, en spiritualité et en traditions culturelles.

Au-delà de sa dimension artistique, cette cérémonie marque le début de la grande saison des pèlerinages vers le mont Bà Den, lieu de convergence de la foi et des aspirations des citoyens pour la nouvelle année. La cérémonie s'est achevée par un spectacle de feux d'artifice illuminant le ciel nocturne, symbolisant des vœux de paix et de prospérité pour l'ensemble de la population.

Selon les organisateurs, le Festival du printemps du mont Bà Den 2026 constitue non seulement un rendez-vous culturel et touristique annuel majeur, mais aussi une vitrine pour promouvoir l’image d’une province de Tây Ninh hospitalière, dynamique et créative. Au fil des éditions, le mont Bà Den affirme son statut de destination spirituelle, écologique et culturelle de premier plan dans le Sud du Vietnam, contribuant de manière significative au développement socio-économique local.

