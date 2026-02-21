Hanoï commémore le 237e anniversaire de la victoire de Ngoc Hôi - Dông Da

Une fête solennelle marquant le 237 e anniversaire de la victoire historique de Ngoc Hôi - Dông Da a eu lieu samedi 21 février (le 5 e jour du Nouvel An lunaire) à Hanoï, honorant l’esprit héroïque de la campagne du printemps de 1789 et rendant hommage à l'empereur Quang Trung - héros national.

>> Le 236e anniversaire de la victoire de Ngoc Hôi-Dông Da sera célébré début février

>> Aux sons du festival célébrant les 236 ans de la victoire de Ngoc Hôi - Dông Da

Photo : VNA/CVN

Des milliers de résidents et de visiteurs se sont rassemblés au site historique national spécial de Dông Da, samedi 21 février (le 5e jour du Nouvel An lunaire), pour commémorer le 237e anniversaire de la victoire de Ngoc Hôi - Dông Da (1789-2026).

La fête annuelle de la monticule de Dông Da, organisé par les autorités locales du quartier de Dông Da, commémore le triomphe historique du héros national Quang Trung - Nguyên Huê, dont les troupes vainquirent les envahisseurs Qing au printemps 1789.

Au printemps 1789 (Année du Coq), sous le commandement éclairé de l’empereur Quang Trung, l’armée des Tây Son lança une campagne rapide et décisive, repoussant une armée d’invasion de 290.000 soldats Qing.

À l’aube du 5e jour du 1er mois lunaire, sur l’actuelle monticule de Dông Da à Hanoï, les troupes des Tây Son, soutenues par les habitants, infligèrent une défaite écrasante à la garnison ennemie et libérèrent la capitale impériale de Thang Long (l’actuelle Hanoï).

La victoire de Ngoc Hôi - Dông Da est depuis devenue l’un des événements les plus marquants de l’histoire vietnamienne, symbolisant l’unité nationale, l’ingéniosité militaire et une aspiration indéfectible à l’indépendance et à la liberté.

Chaque année, le cinquième jour du premier mois lunaire, le festival de la monticule de Dông Da est organisé en hommage à l’empereur Quang Trung, à ses généraux, aux soldats des Tây Son et au peuple qui a courageusement défendu la nation.

Photo : VNA/CVN

L’édition 2026 de la fête a débuté par des offrandes florales cérémonielles, la lecture d’oraisons commémoratives et des rituels d’encens au pied de la statue de l’empereur Quang Trung.

L’un des moments forts des célébrations de cette année fut la performance artistique épique intitulée "La saga historique marquant le 237e anniversaire de la victoire de Ngoc Hôi - Dông Da". Le programme a reconstitué avec force détails les moments historiques clés : la proclamation de Nguyên Huê comme empereur Quang Trung, la marche éclair vers le Nord, la victoire sur les envahisseurs Qing et la célébration de la victoire du Nouvel An lunaire avec le peuple de Thang Long.

Dans son discours commémoratif, Trinh Huu Tuân, secrétaire adjoint du Comité du Parti de l’arrondissement de Dông Da et président du Comité populaire de l’arrondissement, a souligné que cette fête est un moment de recueillement et de fierté nationale. "La fête d’aujourd’hui est l’occasion pour chaque citoyen d’honorer l’immense contribution de l’empereur Quang Trung-Nguyên Huê - et de l’armée des Tây Son", a-t-il déclaré. "Elle ravive la fierté d’une victoire historique qui demeure une épopée printanière immortelle de la volonté d’indépendance et de l’aspiration à la liberté du Vietnam."

Deux cent trente-sept ans après, l’écho de cette victoire historique continue d’inspirer le développement du Vietnam. Les dirigeants locaux ont souligné que l’esprit de "rapidité fulgurante" dont a fait preuve le Vietnam en 1789 représente aujourd’hui non seulement la rapidité militaire, mais aussi l’urgence des réformes, de l’innovation, de la transformation numérique et d’une croissance fondée sur la science.

Dans le cadre de la vision de développement à long terme de Hanoï, les autorités locales ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’unité, de la créativité et d’une mobilisation efficace des ressources, contribuant ainsi à la croissance durable de la capitale et à son essor dans une nouvelle ère d’intégration mondiale.

Outre les rituels solennels, le festival a également proposé un large éventail d’activités culturelles et sportives traditionnelles, notamment des processions d’offrandes d’encens par des délégations locales et des visiteurs ; des démonstrations de gymnastique traditionnelle collective ; des tournois d’échecs chinois et d’échecs humains ; ainsi que des jeux folkloriques et des spectacles artistiques traditionnels.

VNA/CVN