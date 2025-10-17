Passation de la présidence de la 9ᵉ réunion ministérielle de l’ASEAN sur le sport au Cambodge

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a présidé dans la soirée du 17 octobre à Hanoï la cérémonie de remise de la présidence de la 9ᵉ réunion ministérielle de l’ASEAN sur le sport (AMMS 9) à la délégation cambodgienne.

Photo : BVHTTDL/CVN

Au cours de son allocution, le ministre Nguyên Van Hùng a salué le déroulement efficace, sérieux et productif de la 16ᵉ réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN sur le sport (SOMS 16) et de l’AMMS 8, ainsi que des réunions connexes. Il a réaffirmé que ce succès avait confirmé le rôle du sport comme vecteur de cohésion et d’amitié au sein d’une ASEAN durable et prospère.

Il a exprimé sa confiance que, sous la houlette du Cambodge - pays riche en traditions culturelles, dynamique et hospitalier - la coopération sportive au sein de l’ASEAN continuerait de se développer, et que les valeurs de solidarité, de compréhension mutuelle et de partage seraient davantage promues.

Le Vietnam s’est engagé à accompagner et soutenir pleinement le Cambodge afin que l’AMMS 9 soit un succès, incarnant l’esprit sportif de l’ASEAN - celui de l’amitié, du respect mutuel, de la confiance et de l’aspiration à l’excellence.

Lors de la cérémonie, le ministre Nguyên Van Hùng a remis le drapeau de présidence à Vath Chamroeun, secrétaire d’État au ministère cambodgien de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, officialisant ainsi la nomination du Cambodge pour accueillir la SOMS 17 et l’AMMS 9 en 2027.

Dans son intervention, Vath Chamroeun a exprimé sa fierté d’assumer cette mission et son engagement à promouvoir le sport comme instrument de paix, d’amitié et de solidarité régionales. Il a confirmé que l’AMMS 9 se tiendrait à Siem Reap en novembre 2027.

Organisée du 13 au 17 octobre, l’AMMS 8 a abordé les enjeux clés du sport régional, notamment : le développement du sport professionnel lié à la science et à l’économie du sport ; la promotion de l’égalité des sexes et l’inclusion des jeunes, des femmes et des personnes handicapées ; la valorisation des sports traditionnels ; ainsi que le renforcement de la coopération avec les pays de dialogue et les organisations internationales.

