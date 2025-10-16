L'ASEAN renforce la coopération régionale en matière de transition énergétique

En tant que présidente de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2025, la Malaisie a annoncé que le réseau électrique de l'ASEAN (APG) serait l'une de ses principales priorités stratégiques, soulignant que la transition énergétique régionale est devenue une nécessité concurrentielle urgente.

>> La Malaisie encourage les efforts conjoints de l'ASEAN pour le financement des énergies vertes

Photo : Bernama/CVN

S'exprimant lors du Forum des entreprises de l'énergie de l'ASEAN (AEBF) 2025, qui s'est tenu à Kuala Lumpur du 15 au 17 octobre, le vice-Premier ministre et ministre malaisien de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau (PETRA), Fadillah Haji Yusof, a déclaré que l'APG était l'une des initiatives stratégiques les plus importantes de l'ASEAN. Il vise à renforcer la coopération énergétique régionale, à améliorer la sécurité énergétique et à accroître l'utilisation des énergies renouvelables.

Il a souligné que l'énergie est un moteur essentiel de la réalisation de la vision "ASEAN 2025 : Inclusive et Durable", précisant que l'APG n'est pas seulement un projet d'infrastructure, mais aussi un symbole d'unité et de connectivité régionales.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Malaisie a identifié la signature d'un protocole d'accord (MoU) sur l'APG comme l'un de ses objectifs économiques prioritaires (PED) durant sa présidence de l'ASEAN. Pour concrétiser cette ambition, Fadillah a souligné l'importance du financement, appelant les États membres de l'ASEAN à mobiliser des investissements publics et privés afin d'atténuer les risques et de créer un environnement propice aux engagements à long terme. Il a également salué la proposition de créer un groupe de travail sur le financement de l'APG, composé du Secrétariat de l'ASEAN, du Centre de l'ASEAN pour l'énergie (ACE), de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement (BAD), afin d'accélérer la mise en œuvre de l'initiative.

Le Forum des entreprises de l'énergie de l'ASEAN 2025, sur le thème "Alimenter l'ASEAN : connexions transfrontalières et développement de la prospérité", devrait servir de plateforme pour initier des partenariats et saisir de nouvelles opportunités de collaboration régionale dans le domaine de l'énergie.

VNA/CVN