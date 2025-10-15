L'ASEAN, le Japon et la Chine favorisent l'unité régionale par la coopération dans le domaine du sport

La 8 e réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Japon sur le sport et la 4 e réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Chine sur le sport se sont ouvertes à Hanoï le 15 octobre, soulignant les efforts visant à renforcer la coopération entre l'ASEAN et ses principaux partenaires, le Japon et la Chine, dans le domaine du sport.

>> SOMS 16 : l’ASEAN mise sur le sport comme moteur de développement durable

>> Renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles au Vietnam et en ASEAN

>> Sport : l'ASEAN diffuse les valeurs de santé, d’intégrité et de solidarité

Photo : BVHTTDL/CVN

Les deux réunions s'inscrivent dans le cadre de la 16e réunion des hauts fonctionnaires ASEAN sur le sport (SOM-16) qui se tient actuellement à Hanoï.

Le cadre de coopération sportive ASEAN - Japon 2030 se concentre sur cinq domaines clés

Lors de la 8e réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Japon sur le sport, les délégués ont convenu de domaines clés de collaboration pour soutenir les initiatives sportives régionales dans le cadre du cadre de coopération sportive ASEAN - Japon jusqu'en 2030. Ce cadre définit cinq domaines prioritaires, notamment la formation des enseignants d'éducation physique et des entraîneurs sportifs ; l’augmentation de la participation des femmes au sport ; la promotion du sport pour les personnes en situation de handicap et le renforcement des capacités en matière de lutte contre le dopage et de gestion du sport.

Les délégués ont salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de plans d'action conjoints, reflétés dans trois initiatives majeures. Parmi celles-ci, les initiatives visant à promouvoir la formation des enseignants d'éducation physique (FEEP) et le sport pour les personnes en situation de handicap (SPD) ont été examinées en détail. Des projets de collaboration futurs incluent la création d'une communauté d'apprentissage professionnel ASEAN-Japon (CAP) afin de sensibiliser et de défendre la FEEP et le SPD. Un atelier connexe en présentiel est prévu à Tokyo en janvier 2026.

Le projet ASEAN Football4SDGs a également été salué pour sa mise en œuvre réussie, qui a culminé avec le Forum Football4SDGs organisé à Singapour en avril, qui a réuni des participants des secteurs public et privé. Ce projet témoigne de l'engagement de l'ASEAN envers la Déclaration sur le rôle du sport dans la construction de la communauté ASEAN et dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), et espère que de futures initiatives soutiendront cette dynamique.

Les participants ont également discuté de la mise en œuvre du Plan de travail ASEAN - Japon sur le sport 2021-2025, qui comprend cinq projets, 15 programmes et 56 activités. Ils ont salué la contribution du Japon à l'atteinte d'un taux d'achèvement élevé et ont exprimé l'espoir d'un soutien continu dans le cadre du Cadre de coopération sportive ASEAN - Japon 2030, ouvrant la voie au Plan d'action ASEAN - Japon sur le sport 2026-2030.

Ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération sportive ASEAN - Japon, dont les résultats et recommandations seront présentés lors de la prochaine réunion ministérielle ASEAN - Japon sur le sport (AMMS+Japon).

Photo : BVHTTDL/CVN

Les échanges sportifs ASEAN - Chine renforcent la compréhension et la confiance mutuelles.

La 4e réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Chine sur le sport s'est tenue dans le cadre des efforts continus déployés par les pays de l'ASEAN et la Chine pour approfondir leurs relations d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment dans le sport et le développement humain, pilier essentiel du processus de développement socioculturel de l'ASEAN.

S'exprimant lors de la réunion, Nguyên Hông Minh, directeur adjoint de l'Autorité des sports du Vietnam, a souligné que ces dernières années, la Chine avait activement promu les échanges, la coopération et le partage de connaissances dans le domaine du sport, favorisant ainsi le dialogue, la coordination et la coopération politique entre l'ASEAN et la Chine. Il a affirmé que ces échanges sportifs contribuaient à une meilleure compréhension et confiance mutuelles, au développement socio-économique et au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Shen Jie, chef de la délégation des hauts fonctionnaires chinois, s'est dit honoré de coprésider l'événement avec le Vietnam, soulignant l'esprit de partenariat et de respect mutuel qui unit les deux parties. Elle a insisté sur le fait que le sport n'est pas seulement un domaine de coopération professionnelle, mais aussi un puissant outil de promotion de la paix, de l'amitié et de l'unité régionale.

Les délégués ont convenu que la coopération sportive ASEAN - Chine joue un rôle essentiel dans la réalisation de la Vision 2045 de la Communauté de l'ASEAN, visant à bâtir une région dynamique, innovante et durable.

La 4e réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Chine sur le sport a non seulement permis d'examiner et de faire progresser les programmes de coopération sportive, mais aussi de réaffirmer l'engagement politique et la solidarité entre l'ASEAN et la Chine.

Dans un contexte d'incertitudes mondiales, le sport est de plus en plus reconnu comme un moyen de renforcer la confiance, de favoriser les échanges interpersonnels et de consolider les fondements de la paix et de la stabilité régionale.

S'appuyant sur les résultats de ces réunions, le Vietnam continuera d'œuvrer à la mise en œuvre des initiatives convenues et à l'essor de la coopération sportive ASEAN - Chine.

La 8e réunion ministérielle ASEAN sur le sport (AMMS-8) s'ouvrira le 16 octobre.

VNA/CVN