Discuter du renforcement du développement d'infrastructures résilientes aux catastrophes

La 13 e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (AMMDM) et la 14 e conférence des parties (COP) à l'Accord de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d'urgence (AADMER) se sont tenues le 15 octobre 2025 à Phnom Penh, sous la présidence du Premier ministre cambodgien Hun Manet.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Hun Manet a appelé les États membres de l'ASEAN à renforcer leur résilience à long terme en reconstruisant et en développant des infrastructures résilientes aux changements climatiques, tant en zones urbaines que rurales. Il a souligné que diverses formes de catastrophes naturelles continuent de poser de graves défis à tous les pays de la région.

En tant que président du Comité national cambodgien pour la gestion des catastrophes, il a souligné que même les catastrophes de faible ampleur peuvent avoir des conséquences durables sur les populations et les communautés, tandis que les menaces croissantes liées au changement climatique ont rendu les catastrophes plus fréquentes, plus intenses et plus imprévisibles. Il a cité les récents tremblements de terre, inondations et tempêtes tropicales qui ont causé de lourdes pertes et des dégâts considérables dans toute la région.

Le dirigeant cambodgien a souligné qu'au-delà des interventions d'urgence et de l'aide humanitaire, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) devrait mettre davantage l'accent sur la construction d'infrastructures robustes et l'amélioration des capacités de gestion des catastrophes. Il a également mis en avant les disparités de ressources financières, matérielles et humaines entre les États membres, qui nécessitent une coopération régionale accrue et un soutien mutuel.

Le ministre d'État chargé des missions spéciales, Kun Kim, qui est également premier vice-président du Comité national cambodgien pour la gestion des catastrophes, a déclaré que les réunions examinaient les progrès de la gestion régionale des catastrophes et des efforts d'aide humanitaire, et discutaient des prochaines étapes pour renforcer la résilience collective de l'ASEAN face aux catastrophes.

Les événements de quatre jours, qui se déroulent du 13 au 17 octobre, se concentrent également sur plusieurs questions clés, notamment le programme de travail de l'AADMER 2026-2030 et la déclaration ministérielle de l'ASEAN sur les 20 ans de l'AADMER : la vision de l'ASEAN en matière de leadership mondial en matière de résilience aux catastrophes.

