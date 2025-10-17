L'ASEAN renforce la sécurité énergétique et la connectivité régionale

La 43 e Réunion des ministres de l'Énergie de l'ASEAN (AMEM-43) et les sessions connexes, ainsi que le 25 e Forum des entreprises de l'énergie de l'ASEAN (AEBF-25), se sont officiellement ouverts à Kuala Lumpur le 16 octobre, sous la présidence du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

Photo : VNA/CVN

La réunion a réuni les ministres de l'Énergie des États membres de l'ASEAN et du Timor-Leste, ainsi que de hauts représentants des partenaires de dialogue et d'organisations internationales.

La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Anwar Ibrahim a souligné que les États membres de l'ASEAN devaient redoubler d'efforts et renforcer leur coopération pour promouvoir la connectivité énergétique régionale. Il a décrit le Réseau électrique de l'ASEAN (APG) comme l'épine dorsale de la collaboration énergétique régionale, alliant durabilité, sécurité et accessibilité financière à l'échelle du bloc. Grâce à une vision commune, a-t-il déclaré, l'ASEAN peut équilibrer le trilemme énergétique et stimuler la croissance régionale pour les décennies à venir.

La réunion a adopté le Plan d'action de l'ASEAN pour la coopération énergétique (APAEC) 2026-2030, qui fixe des objectifs ambitieux, notamment une réduction de 40 % de l'intensité énergétique, une part de 30% des énergies renouvelables dans l'approvisionnement total en énergie primaire et une capacité installée de production d'énergie renouvelable de 45% d'ici 2030. Ces objectifs renforcent la vision de l'ASEAN d'un système énergétique propre, résilient et interconnecté.

Parmi les principales initiatives approuvées figuraient le Protocole d'accord renforcé sur le Réseau électrique de l'ASEAN, l'Accord de sécurité pétrolière de l'ASEAN (APSA), la Feuille de route à long terme de l'ASEAN pour les énergies renouvelables et l'Initiative de financement du réseau électrique de l'ASEAN (APGF), menée par la Banque asiatique de développement (BAD) et la Banque mondiale (BM). Ces cadres visent à mobiliser des financements mixtes pour des projets de connectivité transfrontalière et à accélérer l'intégration des réseaux électriques régionaux.

Lancé parallèlement à l'AMEM-43, l'AEBF-25 a réuni des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des investisseurs et des innovateurs pour discuter de la mobilisation de partenariats public-privé et de la finance verte en faveur de la transition énergétique.

Intitulé « Powering ASEAN : Bridging Boundaries, Building Prosperity », cet événement a reflété l'engagement de la Malaisie en faveur d'une coopération régionale renforcée et d'une croissance durable. Alors que l'ASEAN s'oriente vers un avenir énergétique bas carbone et interconnecté, ces résultats communs réaffirment la détermination du bloc à parvenir à une transition énergétique juste, inclusive et durable, conformément aux principes de prospérité partagée, d'innovation et de gestion environnementale.

Les événements AMEM-43 et AEBF-25 se poursuivront jusqu'au 17 octobre, avec des discussions ministérielles, des dialogues entre partenaires et des échanges interentreprises.

VNA/CVN