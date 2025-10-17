AMEM-43

Un réseau électrique régional pour positionner l’ASEAN comme pôle d’excellence

La construction d’un réseau électrique performant grâce au Réseau électrique de l’ASEAN (APG) renforcera l’intégration régionale, attirera les investissements verts, créera des emplois de qualité et positionnera l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) comme pôle d’excellence pour l’industrie des énergies propres, a déclaré le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim.

Photo : Bernama/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de la 43e Réunion des ministres de l’Énergie de l’ASEAN (AMEM-43) et des réunions connexes, le 16 octobre,. Anwar Ibrahim a déclaré que cet objectif pouvait être atteint grâce aux efforts concertés et à la détermination politique de l’ASEAN à harmoniser les réglementations, à financer les infrastructures et à garantir une gouvernance efficace.

Selon le Premier ministre malaisien, l’APG, conçu il y a plus de vingt ans, reflète l’aspiration de l’ASEAN à connecter ses systèmes électriques, à partager les ressources et à renforcer la résilience grâce à l’interdépendance.

Cela, a-t-il déclaré, permettra à l'ASEAN d'exploiter son potentiel en énergies renouvelables, de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et de fournir une électricité fiable et abordable au-delà des frontières.

Anwar Ibrahim a également souligné que le paysage énergétique mondial évolue sous la pression de la décarbonation, de la sécurité d'approvisionnement et de l'accessibilité financière.

Pour l'ASEAN, qui compte 680 millions d'habitants et figure parmi les régions connaissant la croissance la plus rapide au monde, cette transformation doit être gérée de manière responsable, a-t-il souligné. Il a appelé tous les États membres à redoubler d'efforts pour accélérer les projets de connectivité, harmoniser les cadres juridiques et renforcer les partenariats public-privé.

VNA/CVN