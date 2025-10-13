Renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles au Vietnam et en ASEAN

Le 13 octobre au soir, à Hanoï, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coopération avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam et l’Université nationale d’éducation de Hanoï, avec le soutien du gouvernement japonais, a organisé une cérémonie pour célébrer la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe et la Journée de la gestion des catastrophes de l’ASEAN 2025 ( ASEAN Day for Disaster Management ).

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, a exprimé sa conviction que, grâce à l’esprit de solidarité et de créativité, "nous construirons ensemble un avenir plus sûr, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour toute la région de l’ASEAN".

Le vice-ministre a souligné que le choix de l’Université nationale d’éducation de Hanoï comme lieu de l’événement n’était pas un hasard, mais une décision délibérée visant à affirmer que l’éducation est l’un des piliers essentiels pour construire un avenir résilient face aux catastrophes naturelles.

Dans un contexte de défis climatiques croissants, Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a souligné la nécessité de mobiliser les ressources pour renforcer la résilience, pas seulement pour répondre aux catastrophes.

Photo : VNA/CVN

Elle a également insisté sur le rôle clé du Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe au Vietnam, une plate-forme où le gouvernement vietnamien, les agences onusiennes, les bailleurs de fonds internationaux et la société civile unissent leurs efforts pour adopter une approche cohérente de réduction des risques de catastrophe. Elle a appelé à renforcer la gouvernance, autonomiser les jeunes et les communautés afin de bâtir un Vietnam plus résilient et prospère.

À cette occasion, le comité d’organisation a présenté un bilan des activités du Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe. En 2024, à la suite du passage du typhon Yagi (2024), 31 organisations internationales ont apporté leur aide au Vietnam. Le ministère de l’Agriculture a reçu plus de 220 tonnes de secours humanitaires d’une valeur de 2,3 millions de dollars.

Le même jour, à l’aéroport de Nôi Bài, la Direction de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes a reçu le premier envoi d’aide d’urgence de l’Agence de coopération internationale du Japon (Japan International Cooperation Agency - JICA) pour soutenir les habitants de Bac Ninh.

VNA/CVN