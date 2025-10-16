Le Vietnam salue l’adhésion officielle du Timor-Leste à l'ASEAN

Le Vietnam salue l'admission officielle prochaine du Timor-Leste comme 11 e membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a déclaré Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors de la conférence de presse régulière du ministère, à Hanoï le 16 octobre.

Photo : Van Phong/VNA/CVN

Répondant à la question d'un journaliste concernant l'annonce faite le 11 octobre par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim de l'adhésion officielle du Timor-Leste à l'ASEAN le 26 octobre, Pham Thu Hang a confirmé que le 46e Sommet de l'ASEAN, tenu en mai, avait décidé d'admettre le Timor-Leste comme 11e membre du bloc. La cérémonie d'admission est prévue lors du 47ᵉ Sommet de l'ASEAN, le 26 octobre.

Le Vietnam salue l'adhésion officielle du Timor-Leste à l'ASEAN et est convaincu que le pays contribuera activement aux efforts conjoints visant à bâtir une communauté ASEAN résiliente, innovante et centrée sur les personnes, a déclaré la porte-parole.

Pham Thu Hang a ajouté que le Vietnam, de concert avec les autres États membres du bloc, continuerait d'aider le Timor-Leste à renforcer ses capacités et à assurer sa participation effective aux processus de coopération de l'ASEAN.

Lors de la même conférence de presse, la porte-parole a également répondu à une autre question concernant les récentes déclarations du ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan, qui avait déclaré le 14 octobre que le président américain Donald Trump assisterait au 47e sommet de l'ASEAN et espérait assister à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge à cette occasion.

"Notre position sur cette question a été exprimée à plusieurs reprises. Le Vietnam salue et apprécie hautement les efforts et la médiation des pays, en particulier de la Malaisie dans son rôle de présidente de l'ASEAN en 2025, ainsi que la coopération positive de la Thaïlande et du Cambodge pour promouvoir le règlement pacifique de leurs différends sur la base des principes fondamentaux du droit international, de la Charte des Nations unies, de la Charte de l'ASEAN et du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), et dans l'esprit d'amitié et de solidarité de l'ASEAN, au bénéfice de la Thaïlande et du Cambodge, et pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde", a déclaré Pham Thu Hang.

VNA/CVN