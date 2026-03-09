Les cours du pétrole internationaux dépassent les 100 dollars

Les cours du pétrole internationaux ont dépassé les 100 dollars américains le baril dimanche soir 8 mars, alors que les conflits armés se poursuivent au Moyen-Orient.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le pétrole brut de référence américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril a atteint 111,24 dollars le baril, soit une hausse de 20,34 dollars ou 22,4% par rapport à la clôture de vendredi. Le Brent pour livraison en mai a bondi à 111,04 dollars le baril, soit une hausse de 18,35 dollars ou 19,8% par rapport au cours de clôture précédent sur le London ICE Futures Exchange.

Selon les médias, l'Irak, le Koweït et les Emirats arabes unis ont réduit leur production de pétrole, par manque d'espace de stockage.

"Il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir une reprise plus régulière du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz", a assuré dimanche 8 mars le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright, dans un entretien accordé à CNN.

Cependant, M. Wright a laissé entendre qu'il faudra quelques semaines pour que le trafic reprenne son cours normal dans le détroit d'Ormuz.

Xinhua/VNA/CVN