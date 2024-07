Hai Phong exhortée à se concentrer sur trois piliers de développement

Hai Phong est l’une des cinq villes relevant du pouvoir central et possède une position géopolitique, économique et militaire stratégique. Principale porte d’entrée sur la mer des provinces du Nord, la ville portuaire joue un rôle important dans la connectivité régionale, a-t-il souligné.

Le plus haut législateur a exhorté la ville déploie activement la mise en oeuvre de son plan directeur s’articulant autour de trois piliers de développement: port maritime - services logistiques; industrie verte, intelligente et moderne; et centre international du tourisme maritime.

Le Politburo a publié la Résolution N°45 sur la construction et le développement de la ville de Hai Phong jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045. L’Assemblée nationale a publié la Résolution N°35 sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Hai Phong.

Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Tùng, a fait savoir qu’au premier semestre de cette année, Hai Phong a atteint voire dépassé la plupart des indicateurs économiques essentiels. La ville a affiché une croissance de 10,32%, soit près du double de la moyenne nationale, au 5e rang du pays et au premier rang parmi les cinq villes relevant du pouvoir central.

Le président de l’Assemblée nationale a suggéré de promouvoir la connexion du triangle de croissance Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh conformément à la Résolution N°30 du Politburo; d’accélérer l’amélioration de son environnement des affaires et la réforme des procédures administratives et d’améliorer son indice de compétitivité.

Il a salué les résultats obtenus par la ville après plus de deux ans de mise en œuvre de la Résolution N°35 de l’Assemblée nationale, notamment dans les domaines de la gestion foncière et de la planification.

Dans l’après-midi, il a également rendu visite et offert des cadeaux à des familles de martyrs et d’invalides de guerre, avant d’assister à la cérémonie d’ouverture au trafic du pont de Bên Rung.

VNA/CVN