Bùi Thi Minh Hoài nommée secrétaire du Comité du Parti de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong, membre du Politburo et également membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a remis la décision de nomination du Politburo à Bùi Thi Minh Hoài lors d’une cérémonie organisée mercredi 17 juillet par le Comité municipal du Parti.

S’exprimant lors de la cérémonie, il a exprimé sa conviction que Bùi Thi Minh Hoài remplira de manière remarquable les tâches assignées par le Parti et l’État, répondant aux aspirations de l’organisation du Parti, des responsables, des membres du Parti et des habitants de la capitale.

Il a également demandé aux autorités locales de rester unies pour bien mettre en œuvre les tâches politiques, en organisant d’abord les congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du 18e Congrès municipal du Parti et du XIVe Congrès national du Parti.

Pour sa part, Bùi Thi Minh Hoài s’est engagée à promouvoir les réalisations et les traditions de Hanoï, à optimiser les opportunités et à déployer des efforts pour surmonter les difficultés et les défis afin de mettre en œuvre avec succès les résolutions adoptées lors du 17e Congrès municipal du Parti et du XIIIe Congrès national du Parti.

La responsable a appelé l’organisation du Parti, les agences, les responsables, les membres du Parti et les habitants de Hanoï à poursuivre leur unité et leurs efforts pour construire une capitale riche, belle, civilisée et moderne.

Originaire de la commune de Thanh Tân, district de Thanh Liêm, province de Hà Nam (Nord), Bùi Thi Minh Hoài, 59 ans, est titulaire d’une maîtrise en droit et d’une licence en économie.

Elle est membre du Comité central du Parti des Xe (suppléante), XIe, XIIe et XIIIe mandats. Elle a été élue le 16 mai au Politburo par le Comité central du Parti du XIIIe mandat lors de son 9e plénum. Elle est également députée de l’Assemblée nationale de la XVe législature.

VNA/CVN