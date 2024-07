Décès dans un hôtel à Bangkok

Le Premier ministre vietnamien ordonne des mesures de protection des citoyens

>> Le PM thaïlandais demande une action urgente après le décès de citoyens vietnamiens à Bangkok

>> La police thaïlandaise annonce la cause préliminaire des décès de six personnes à Bangkok

>> Le ministère des Affaires étrangères s'efforce d'identifier les citoyens décédés à un hôtel en Thaïlande

>> Une autopsie thaïlandaise révèle du cyanure dans les corps retrouvés dans un hôtel de Bangkok

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans la dépêche officielle envoyée aux ministères des Affaires étrangères et de la Police et à l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les quatre Vietnamiens, ainsi que deux autres personnes d'origine vietnamienne, avaient été retrouvés morts à l'hôtel Grand Hyatt Erawan le 16 juillet.

Il a demandé au ministère des Affaires étrangères de se coordonner étroitement avec la partie thaïlandaise dans le processus d'enquête et de clarification de l'affaire, en prenant des mesures pour protéger les droits et intérêts légaux et légitimes des citoyens vietnamiens, de gérer de manière proactive les questions de relations extérieures avec la Thaïlande et de fournir des mises à jour sur l'affaire aux médias et au public.

Le ministère de la Police a coordonné l'enquête et l'éclaircissement de l'affaire à la demande de la partie thaïlandaise, en fournissant des informations sur les proches des victimes au ministère des Affaires étrangères pour mener à bien un travail de protection des citoyens.

Le Premier ministre a également exhorté le ministère de la Police à se coordonner avec les parties concernées dans le travail d'enquête à la demande de la Thaïlande et à fournir des informations sur les proches des victimes au ministère des Affaires étrangères au service de la protection des citoyens.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande doit donner pour instruction à l'ambassade de suivre l'affaire, de rendre compte en temps opportun de son évolution et de l'opinion publique, de prendre des mesures de protection des citoyens, de rendre visite aux familles endeuillées et de les aider dans les procédures nécessaires.

VNA/CVN