Le Premier ministre reçoit l’ancien directeur du programme Vietnam de l’Université Harvard

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait savoir le Vietnam est en train de transformer son modèle de développement économique, et de renouveler ses moteurs de croissance traditionnels en s’appuyant sur la science, la technologie, l’innovation et des acquis de la quatrième révolution industrielle, et en accélérant trois percées stratégiques en matière d’institutions, de ressources humaines et d’infrastructures, y compris les infrastructures de transport, énergétiques et numériques.

Le chef du gouvernement a demandé aux experts américains de continuer de soutenir le Vietnam dans les domaines de la consultation politique, du transfert de technologies et de la formation des ressouces humaines et de l’administration intelligente.

Il a chargé les ministères, les secteurs et Hô Chi Minh-Ville d’appliquer les politiques de manière flexible afin de créer des conditions favorables pour les activités des partenaires et des investisseurs en général et de l’Université Fulbright Vietnam sur la base du respect de la loi.

De son côté, le Professeur Thomas Vallely et ses collègues se sont dits impressionnés par les perspectives de développement du pays, notamment dans les infrastructures numériques et énergétiques. Il a réaffirmé son engagement à soutenir le développement durable du Vietnam.

VNA/CVN